Sürpriz karar sonrası dolarda son durum

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Dinamo Kiev'den Fenerbahçe yorumu: İyi ki bize çıkmadı

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Benfica olurken Dinamo Kiev Başkanı Igor Sukic'ten sürpriz bir açıklama geldi. Sukic, bu turda en çok eşleşmeyi istemedikleri takım olarak Fenerbahçe'yi işaret etti.