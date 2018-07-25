Sürpriz karar sonrası dolarda son durum

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Temmuz ayı Para Politikası Kurulu Toplantısı'ndan piyasaların beklentilerinin aksine faiz oranlarının yüzde 17,75'te sabit tutulması yönünde karar çıktı.
Kararın ardından 4,76 seviyelerinde gezinen dolar hızla yükselerek 4,93 seviyelerinin üzerine çıkmış, Avro ise 5,78 seviyelerini aşmıştı.
DOLAR GÜNE NASIL BAŞLADI?
Dünkü kapanışı 4,8740 seviyelerinde yapan dolar yeni güne 4,8590 liradan başladı. Avro ise 5,6800 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 4,8570 liradan alınan dolar, 4,8590 liradan satılıyor. 5,6780 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,6800 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,8740 lira, avronun satış fiyatı ise 5,7090 lira olmuştu.