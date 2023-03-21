Suudi Arabistan'la ticareti artıracak imzalar

Türkiye ve Suudi Arabistan ilişkilerinde açılan yeni sayfa ekonomik faaliyetlere ve yatırımlara yansıyor. Son olarak, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Suudi Arabistan-Türkiye İş Forumu ile Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nın açılışına katıldı ve çeşitli temaslarda bulundu. Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iki ülke arasındaki kamu-özel sektör diyaloğunu geliştirerek ilişkileri güçlendirdiklerini bildirdi.

Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nın açılışını Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Majid Bin Abdullah Al Qasabi ile birlikte yaptıklarını belirten Muş, "İkili ticari ilişkilerimizi geliştirmeye yönelik geçen yıl belirlediğimiz yol haritasının hedeflerinden birisi olan bu fuarı yüksek bir katılımla gerçekleştirdik" ifadesini kullandı. Suudi Arabistan Ulaştırma ve Lojistik Hizmetler Bakanı Saleh Al-Jasser, Kırsal İşler ve Konut Bakanı Majid Al Hogail ile de ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdiğini ifade eden Muş, Al-Jasser ile lojistik ve müteahhitlik hizmetleri alanında, Al-Hogail ile de altyapı ve inşaat alanlarında yapılabilecek iş birliklerini ele aldıklarını bildirdi. Medyaya yansıyan haberlerde ise Suudi Arabistan ve Türk iş dünyası temsilcilerinin arasında 3 ticari iş birliği anlaşmasının imzalandığı bilgisini paylaştı.