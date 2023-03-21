Suudi Arabistan'la ticareti artıracak imzalar

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Suudi Arabistan-Türkiye İş Forumu ile Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nın açılışına katıldı.
Türkiye ve Suudi Arabistan ilişkilerinde açılan yeni sayfa ekonomik faaliyetlere ve yatırımlara yansıyor. Son olarak, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Suudi Arabistan-Türkiye İş Forumu ile Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nın açılışına katıldı ve çeşitli temaslarda bulundu. Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iki ülke arasındaki kamu-özel sektör diyaloğunu geliştirerek ilişkileri güçlendirdiklerini bildirdi.
ALTYAPI VE İNŞAAT SEKTÖRLERİ ÖN PLANDA
Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nın açılışını Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Majid Bin Abdullah Al Qasabi ile birlikte yaptıklarını belirten Muş, "İkili ticari ilişkilerimizi geliştirmeye yönelik geçen yıl belirlediğimiz yol haritasının hedeflerinden birisi olan bu fuarı yüksek bir katılımla gerçekleştirdik" ifadesini kullandı. Suudi Arabistan Ulaştırma ve Lojistik Hizmetler Bakanı Saleh Al-Jasser, Kırsal İşler ve Konut Bakanı Majid Al Hogail ile de ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdiğini ifade eden Muş, Al-Jasser ile lojistik ve müteahhitlik hizmetleri alanında, Al-Hogail ile de altyapı ve inşaat alanlarında yapılabilecek iş birliklerini ele aldıklarını bildirdi. Medyaya yansıyan haberlerde ise Suudi Arabistan ve Türk iş dünyası temsilcilerinin arasında 3 ticari iş birliği anlaşmasının imzalandığı bilgisini paylaştı.
FORUMA 450’DEN FAZLA ŞİRKET KATILDI
Suudi Arabistan-Türkiye İş Forumu'nda iş birliği anlaşmaları imzalandı. İnşaat, imalat, toptan, perakende, ticaret ve restoran sektörlerinde 1.140 Suudi şirketi Türkiye'de, Suudi Arabistan'da ise 390 Türk şirketi faaliyet gösteriyor. Suudi Arabistan resmi haber ajansının geniş yer verdiği haberde yeni yatırımlar da açıklandı. Foruma Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid el-Kasbi ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un yanı sıra her iki ülkeden 450'den fazla şirket katıldı.