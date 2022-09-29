Ekonomi Tahıl koridorundan 235 gemi ile 5,5 milyon ton tahıl geçti
DÜNYA EKONOMİSİ

Tahıl koridorundan 235 gemi ile 5,5 milyon ton tahıl geçti

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan "gıda krizi" riskinin ortadan kaldırılmasına yönelik Türkiye'nin çabalarıyla oluşturulan "tahıl koridoru" faaliyetlerini sürdürüyor. Bugüne kadar 235 gemi geçti, taşınan tahıl miktarı 5 milyon 500 bin tona yaklaştı.

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Haber Merkezi AA
Tahıl koridorundan 235 gemi ile 5,5 milyon ton tahıl geçti
Foto/Arşiv

Türkiye'nin yoğun diplomatik gayretleri sonucu, Birleşmiş Milletler (BM) ile koordineli olan İstanbul'da tahıl ürünlerinin güvenli transferi devam ediyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ilgili taraflarla yaptığı görüşmeler ve Müşterek Koordinasyon Merkezi’nin yoğun çalışmaları sonucunda tahıl yüklü ilk geminin 1 Ağustos'ta Odessa Limanı'ndan hareket etmesinin ardından tahıl sevkiyatı sürüyor.

İKİ HAFTADA 25 GEMİ

Anlaşma kapsamında, Ukrayna limanlarından ilk ayrılan Sierra Leone bayraklı "Razoni" isimli kuru yük gemisi, taşıdığı 26 bin ton mısır ile Lübnan'ın Tripoli Limanına hareket etti.

İlk geminin hareketinden dört gün sonra Panama bayraklı Navistar İrlanda, Malta bayraklı Rojen İtalya ve Türk gemisi Polarnet Kocaeli'ye hareket etti. Üç gemi yaklaşık 60 bin ton tahıl ile Odessa ve Çernomorsk limanlarından ayrıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'deki kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Rusya-Ukrayna savaşında, her iki tarafla diyaloğumuzu sürdürerek tahıl sevkiyatından esir takasına kadar pek çok diplomatik başarıya imza attık. Ülkemizi ısrarla bölgesel ve küresel karar alma mekanizmalarının dışında bırakmaya çalışanlara rağmen, her sürecin itibarlı, güvenilir, diyalogları kolaylaştırıcı ve sorunlara çözüm geliştirici baş aktörü olduk' ifadelerini kullandı.

Bunların ardından Mustafa Necati, Star Helena, Glory, Riva Wind, Sacura, Arizona, Ocean Lion, Rahmi Yağcı, Sormovskiy 121 seyrine başlarken, 13 Ağustos itibarıyla ayrılan gemilerin sayısı 17'ye ulaştı. Söz konusu gemilerden büyük bölümü Tekirdağ, İskenderun ve İzmir gibi Türkiye'deki limanlara ulaştı.
  • İlk geminin ayrılmasının ardından iki hafta içinde Ukrayna limanlarından çıkan gemi sayısı 25'e ulaşırken taşınan tahıl miktarı 800 bin tonu geçti.

Dünya genelinde gıda krizi yaşanmasının önüne geçmek için yapılan çalışmalar sonucunda varılan mutabakat, Ukrayna limanlarındaki gemilerin ayrılmasının yanı sıra İstanbul'da kontrolü yapılan gemilerin Ukrayna limanlarına giderek tahıl sevkiyatı yapmasını da kapsıyor.

İstanbul Boğazı'ndan kontrolü yapılarak Ukrayna'ya giden ilk gemi Barbados bayraklı Fulmar S oldu. Gemi, 12 bin ton mısırı Çernomorsk Limanı'ndan alarak İzmir'e ulaştırdı.

  • Ukrayna limanlarından dün itibarıyla ayrılan gemi sayısı 235'e ulaşırken, sevkiyatı gerçekleştirilen buğday, mısır, arpa gibi tahıl ürünlerinin miktarı ise 5 milyon 365 milyon ton oldu.

Varılan mutabakat kapsamında, Ukrayna limanlarından ayrılan gemiler, Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından takip edilirken, kontrolleri de İstanbul'da yapılıyor.

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"Türkiye, diplomatik alandaki etkinliğini en açık şekilde ortaya koymuştur"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar konuya ilişkin açıklamasında, İstanbul’da imzalanan Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nı, BM’nin son yıllarda imza attığı en büyük başarılardan biri olarak nitelendirdi.

"Türkiye, sürece olan yapıcı katkısı ve ev sahipliğiyle kritik rolünü ve diplomatik alandaki etkinliğini en açık şekilde ortaya koymuştur." ifadesini kullanan Akar, Milli Savunma Bakanlığının koordinatörlüğünde, 27 Temmuz'da faaliyetlerine başlayan Müşterek Koordinasyon Merkezi vasıtasıyla Ukrayna limanlarındaki tahılın diğer ülkelere emniyetle sevkinin planlandığı şekilde devam ettiğini bildirdi.

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