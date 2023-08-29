Tahıl krizinde kritik tarih belli oldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha devrede

Merakla beklenen Erdoğan - Putin zirvesi için geri sayıma geçildi. Kremlin Sözcüsü Peskov, iki liderin yakın zamanda bir araya geleceğini söyledi.





AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de 'Cumhurbaşkanımızın Soçi ziyareti olacak. Soçi ziyaretinde tahıl anlaşmasında yeni aşama olabilir' diyerek zirvenin yapılacağını teyit etti.





Ankara ve Moskova'dan peş peşe gelen açıklamalar sonrası gözler bir kez daha Türkiye'nin atacağı adımlarda.





Daha önce tahıl girişimin hayata geçmesinde kritik bir rol oynayan Erdoğan'ın Putin ile bir araya gelecek olması anlaşmanın yeniden hayata geçirilebileceği umutlarını alevlendirdi.





Fransa merkezli uluslararası Haber ajansı AFP görüşmenin ana maddelerinden birisinin tahıl anlaşması olacağını yazdı.





Erdoğan'ın hem Rusya hem de Ukrayna ile iyi ilişkileri olduğuna vurgu yapan AFP, haberinde şu ifadelere yer verdi;





'Erdoğan, Moskova ve Kiev'le olan iyi ilişkilerini, iki tarafı resmi barış görüşmelerine getirmek için kullandı. Putin ile en son geçen Ekim ayında Kazakistan'ın başkenti Astana'da şahsen görüşmüştü.'





Görüşmeye ilişkin tarih verdi





'Erdoğan Tahıl Anlaşmasını Görüşmek İçin Gelecek Hafta Putin'le Görüşmeyi Planlıyor' başlığını atan ABD merkezli Bloomberg kritik görüşmenin tarihini açıkladı.





Haberde 'İki Türk yetkiliye göre Erdoğan, Yeni Delhi'deki 20'ler Grubu Zirvesi'ne katılmak üzere Hindistan'a gitmeden önce 8 Eylül'de Rusya'ya gidebilir' ifadesine yer verildi.





Bölgedeki gelişmeleri canlı blog sayfası üzerinden okurları ile paylaşan Katar merkezli Al Jazeera 'AK Parti Sözcüsü Çelik Erdoğan'ın yakında Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Soçi kentini ziyaret edeceğini ve Karadeniz tahıl ihracatı anlaşmasıyla ilgili gelişmeler olabileceğini söyledi' dedi.





Berliner Zeitung bu gelişmeyi 'Putin'le önemli görüşme: Erdoğan Rusya'ya gidiyor' başlığı ile okurlarına duyurdu.





Alman gazete 'Toplantı yakında Rusya'nın Karadeniz kenti Soçi'de gerçekleşecek. Diğer konuların yanı sıra, tahıl anlaşmasının yeniden başlatılması da tartışılacak' dedi.





ABD merkezli Newsweek 'Peskov, Rusya Devlet Başkanı ve Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir toplantı yapmaya hazırlandığını doğruladığı' dedi.





France 24 iki tarafın da görüşmenin gerçekleşeceğini teyit ettiğini ancak henüz tarihin belli olmadığını yazdı.





Al Monitor bu gelişmeyi 'Türkiye Ukrayna tahıl anlaşmasını kurtarmaya çalışırken Erdoğan Soçi'de Putin'le buluşacak' başlığı ile okurlarına duyurdu.





Haberde 'Hayati önem taşıyan tahıl anlaşmasının yeniden canlandırılması, Soçi'deki Türk ve Rus cumhurbaşkanlarının gündeminin ilk sıralarında yer alacak' denildi.





CNN Yunanistan, Erdoğan'ın tahıl anlaşması için Putin ile görüşeceğini yazdı. Alman ZDF haberinde 'Tahıl anlaşması beklemede. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, girişimi yeniden başlatmak amacıyla mevkidaşı Putin ile görüşmek üzere yakında Rusya'ya gitmek istiyor' ifadelerine yer verdi.





Frankfurter Reundschau 'Erdoğan Rusya'ya gitmeye hazırlanıyor' dedi ve iki liderin görüşmesinin tahıl anlaşmasına odaklanacağını yazdı.





Yunan Kathimerini gazetesi ise 'Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'nın Karadeniz'den tahıl ihracatına izin veren anlaşma konusunu Vladimir Putin ile görüşmek üzere yakında Rusya'yı ziyaret edecek' dedi.











