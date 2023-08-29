Tahıl krizinde kritik tarih belli oldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha devrede

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Merakla beklenen Erdoğan - Putin zirvesi için geri sayıma geçildi. Kremlin Sözcüsü Peskov, iki liderin yakın zamanda bir araya geleceğini söyledi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de 'Cumhurbaşkanımızın Soçi ziyareti olacak. Soçi ziyaretinde tahıl anlaşmasında yeni aşama olabilir' diyerek zirvenin yapılacağını teyit etti.
Ankara ve Moskova'dan peş peşe gelen açıklamalar sonrası gözler bir kez daha Türkiye'nin atacağı adımlarda.
Fransa merkezli uluslararası Haber ajansı AFP görüşmenin ana maddelerinden birisinin tahıl anlaşması olacağını yazdı.
'Erdoğan, Moskova ve Kiev'le olan iyi ilişkilerini, iki tarafı resmi barış görüşmelerine getirmek için kullandı. Putin ile en son geçen Ekim ayında Kazakistan'ın başkenti Astana'da şahsen görüşmüştü.'
Görüşmeye ilişkin tarih verdi
'Erdoğan Tahıl Anlaşmasını Görüşmek İçin Gelecek Hafta Putin'le Görüşmeyi Planlıyor' başlığını atan ABD merkezli Bloomberg kritik görüşmenin tarihini açıkladı.
Haberde 'İki Türk yetkiliye göre Erdoğan, Yeni Delhi'deki 20'ler Grubu Zirvesi'ne katılmak üzere Hindistan'a gitmeden önce 8 Eylül'de Rusya'ya gidebilir' ifadesine yer verildi.
Bölgedeki gelişmeleri canlı blog sayfası üzerinden okurları ile paylaşan Katar merkezli Al Jazeera 'AK Parti Sözcüsü Çelik Erdoğan'ın yakında Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Soçi kentini ziyaret edeceğini ve Karadeniz tahıl ihracatı anlaşmasıyla ilgili gelişmeler olabileceğini söyledi' dedi.
Haberde 'Hayati önem taşıyan tahıl anlaşmasının yeniden canlandırılması, Soçi'deki Türk ve Rus cumhurbaşkanlarının gündeminin ilk sıralarında yer alacak' denildi.