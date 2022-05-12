Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Pakdil: Siz üretin yeter devlet yanınızda olacak

Pakdil, Burdur Valiliği ziyaretinin ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde çalışanlarla bir araya geldi. Ardından Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlenen Burdur Teke Yöresi 7. Tarım, Hayvancılık, Tarım Teknolojileri ve Yem Fuarı'nın açılışına katılan Pakdil, Burdur'un Teke yöresinin kültür merkezi olduğunu söyledi. Salgın sürecinde fedakarlık yaparak gıda temini için çalışmalarına devam eden elleri öpülesi çiftçileri, üreticileri saygıyla andığını, hürmetlerini ilettiğini bildiren Pakdil, çiftçilerin ürettikleriyle insanlığa da katkı sağladığını ifade etti.

Pakdil, Tarım ve Orman Bakanlığı olarak sadece çiftçilere değil, tüketicilere ve ihracat yaptıkları ülkelere karşı da sorumlulukları olduğunu dile getirerek tek başlarına karar alacak ve bunu uygulayacak bir yaklaşımda olmadıklarını anlattı. Yönetim değil, yönetişim dediklerini vurgulayan Pakdil, "İlgili taraflarla nasıl yapılması gerektiğini istişare edip, görüşüp, tartışıp ve ona göre hareket etmek, bir plan çıkarmak gibi bir düşüncemiz var. Bunu uygulamaya inşallah koyacağız." ifadesini kullandı.

"TEKNOLOJİ BU ALANDA YOĞUN ŞEKİLDE KULLANILACAK"

Pakdil, sorumlu oldukları sektörü daha iyi yönetmek için neler yapmaları gerektiğinin çalışması içinde olduklarına işaret ederek tarımda dijitalleşmeyi sağlayıp bilgisayarla ilgili teknolojiyi bu alanda en yoğun şekilde kullanmak için çalışmalara başladıklarını kaydetti.

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Kurdukları bir ekiple hangi ürünü nerede ne kadar üreteceklerinin yönetim planlamasını tam manasıyla yerleştirmeye gayret ettiklerine dikkati çeken Pakdil, bunun öncelikleri olduğunu vurguladı.

"SİZ ÜRETİN YETER"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin daha önce Tarım Komisyonu Başkanlığı yapmasından dolayısıyla konuya hakim olduğunu bildiren Pakdil, şöyle konuştu:

"Tarım Kanunu'muzun 19. maddesinde 'fark ödemesi' diye bir hüküm var. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Çiftçimizin maliyetleri ortaya konulacak, bunun üzerine çiftçimizin refah payı da eklenecek. Öngörülen fiyat pazarda teşekkül etmiş ise biz hedefimize ulaşmışız. Bunun altında kalmış ise bunun telafi edilmesi ve çiftçimize bunun destek olarak verilmesi çalışmasını başlattık. İnşallah kısa bir süre içinde buna geçmeyi planlıyoruz. Bunun için de diyoruz ki siz üretin yeter, devletimiz sizin yanınızda olacak. Bırakın zarar etmeyi refahınızı da dikkate alan bir uygulama inşallah önümüzdeki süreç içinde faaliyete geçecek."

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