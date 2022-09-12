Ekonomi Tarım yerli tohumla yapılıyor Üretime yerli tohum damgası
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tarım yerli tohumla yapılıyor: Üretime yerli tohum damgası

Türkiye, 911 yerli tohumla çiftçinin dışa bağımlılığını azaltırken diğer taraftan biyolojik servetini korumaya aldı. Ülkemizde üretilen ekmeklik buğdayın %57’si, makarnalık buğdayın %63’ü, arpanın %68’i, çeltiğin %50’si, mercimeğin %90’ı, nohudun %60’ı ve pamuğun %21’i TAGEM’in geliştirdiği tohumlardan karşılanıyor.

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Yasemi Asan Yeni Şafak
Tarım yerli tohumla yapılıyor: Üretime yerli tohum damgası
Arşiv.

Dünya nüfusu artarken buna paralel olarak gıda talebi de yükseliyor. Tarımsal üretimi ile Avrupa Birliği’nin en büyük, dünyanın ise ilk 10 büyük tarımsal ekonomisini oluşturan Türkiye, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) aracılığıyla yerli tohumculuğun geliştirilmesi için bitki ıslahında önemli çalışmalara imza atıyor.

YÜZDE 44’Ü TAGEM’DEN

TAGEM Araştırma Enstitü Müdürlükleri tarafından yürütülen projelerden tarla bitkileri yüzde 100 yerli ve milli 911 çeşitle tohumculukta büyük paya sahip. Geliştirilen bu çeşitler çiftçilere ulaştırılıyor. Tarla bitkileri alanında, Türkiye’de üretilen sertifikalı tohumluk üretiminin yaklaşık yüzde 44’lük kısmı TAGEM tarafından geliştirilen çeşitlerden oluşuyor.

Türkiye’de üretilen ekmeklik buğdayın yüzde 57’si, makarnalık buğdayın yüzde 63’ü, arpanın yüzde 68’i, çeltiğin yüzde 50’si, mercimeğin yüzde 90’ı, nohudun yüzde 60’ı ve pamuğun yüzde 21’i, TAGEM Araştırma Enstitüleri tarafından geliştirilen yerli ve milli tohumlardan karşılanıyor. Yerli imkanlarla geliştirilen tohumlar sayesinde sektörün dışa bağımlılığı azaltılarak, biyolojik servet korunuyor.

TESCİLLİ İLKLER

Geliştirilen kenevir, siyez (kaplıca) buğdayı, antioksidan oranı yüksek siyah çeltik, diyet amaçlı kullanılacak olan kavuzsuz arpa çeşitleri ve kavılca buğdayı, doubled haploid yöntemiyle üretilen ekmeklik buğday ile oleik aspir çeşidi ilk defa tescil ettirilerek çiftçilerin kullanımına sunuldu. Türkiye’de ilk defa 2 adet indirgeyici (inducer) mısır hattı tescil ettirilerek koruma altına alınması için gerekli başvurular yapıldı. Geliştirilen 10 adet yerli patates çeşidi ve tıbbı aromatik bitkiler de üretime kazandırıldı.

Sebze ve meyve için de geliştirildi

Bahçe bitkilerinde de ıslah çalışmaları sürüyor. Yerli hibrit sebze tohumu kullanım oranı yüzde 60’lar seviyesine çıktı. Türkiye’nin tohumculuk sektörünün domates, biber, patlıcan, hıyar, kavun, karpuz ve kabak türlerinde ihtiyaç duyduğu 320 nitelikli hat ve 42 çeşit geliştirildi. Son 10 yılda bahçe bitkilerinde 125 meyve, 35 üzüm, 37 sebze, 21 süs bitkisi tescil edildi.

Değeri tam 2,1 milyar dolar: Türkiye'den 177 ülkeye ihraç ediliyor
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Bakan Dönmez, madencilikte hem üretim hem de ihracatta mevcut rekorları tazelediklerini, küresel maden üretiminde 2020 verilerine göre, miktar bazında dünyada 21. değer bazında ise 24. sırada olduklarını belirterek, şu bilgileri verdi:
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\"Bor, feldspat ve pomza üretiminde dünya lideriyiz. Tronasoda külü, perlit ve krom üretiminde dünya ikincisi, manyezit ve diatomit üretiminde dünya üçüncüsüyüz. Ayrıca kurşun, linyit, bentonit, barit gibi 12 madenin üretiminde de dünyada ilk 10 içerisindeyiz. 2002 yılında 565 milyon dolar olan maden ihracatımız 2021 yılında yaklaşık 6 milyar dolara ulaştı. 2022'nin ilk 6 aylık döneminde maden ürünleri ihracatımız, 2021'nin aynı dönemine göre yüzde 19 oranında arttı. Son 10 yılda ortalama 742 milyon ton maden üretimi yaptık. 2021 yılında alüminyumboksit, fosfat, trona, perlit, rutil ve tuz başta olmak üzere 14 farklı madende üretim rekorları kırdık. 20 yıl öncesine kıyasla bütün madenlerimizde önemli miktarlarda üretim artışları yakaladık. Bu program vesilesiyle doğal taş üretim ve ihracatımıza da ayrı bir parantez açmak istiyorum. Geçtiğimiz yıl 177 ülkeye toplam 7,7 milyon ton doğal taş ihraç ettik. Buradan toplamda 2,1 milyar dolarlık ihracat geliri elde ettik.\"
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Bakan Dönmez, doğal taşların maden ihracatının yüzde 35'ini oluşturduğunu dile getirdi.
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Doğal taş ihracatıyla ilgili verilere değinen Dönmez, şöyle devam etti:<br><br>\"Dünyadaki toplam doğal taş ihracatında değer bazında Çin'den sonra yüzde 13,4'lük pay ile ikinci sıradayız. Blok mermer ihracatında değer ve miktar bazında ilk sıradayız. İşlenmiş mermer ve traverten ihracatında ise miktar bazında birinci, değer bazında ikinci sıradayız.
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Bütün bu rakamlar Türkiye'nin doğal taş pazarının en büyük ve en güçlü oyuncularından biri olduğunu gösteriyor.
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Bizim en büyük gayretimiz madenleri katma değerli ürün haline getirdikten sonra ihraç etmek. Böylece ham maddede elde ettiğiniz 1 birimlik değer, ara mamulde 8 birime, uç üründe 24 birime kadar değer kazanıyor. Bunu yapacak altyapımız var. Yatırımcımız var. İnsan kaynağı gücümüz var. Finansa erişim imkanımız var. Çevre ülkelerle birlikte büyük bir pazarımız var. Geriye tek bir şey kalıyor. O da bu tür yatırımlarla madenlerimizi değere dönüştürecek fabrikalarımızın hayata geçmesi.\"<br>
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Hedeflerine büyük bir aşk ve şevkle yürüdüklerini söyleyen Dönmez, sözlerini, \"Madenciliğin gayrisafi yurt içi hasıla içerisindeki payını artırmakta kararlıyız. 2021 yılında madenciliğin gayrisafi yurt içi hasılamıza katkısı bir önceki yıla göre yüzde 11 artışla yüzde 1,3'e yükseldi. 2022 yılı ilk çeyreğinde ise yüzde 1,5 olarak gerçekleşti.
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2009 yılında madencilik sektörümüzün gayrisafi yurt içi hasılaya verdiği katkı 11 milyar liraydı. 2020 yılında bu sayı 5,5 kat artışla 60 milyar lira seviyesine yükseldi.\" diye tamamladı.
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Değeri tam 2,1 milyar dolar: Türkiye'den 177 ülkeye ihraç ediliyor
Değeri tam 2,1 milyar dolar: Türkiye'den 177 ülkeye ihraç ediliyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğal taş üretimi hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, 'Doğal taş üretim ve ihracatımıza da ayrı bir parantez açmak istiyorum. Geçtiğimiz yıl 177 ülkeye toplam 7,7 milyon ton doğal taş ihraç ettik. Buradan toplamda 2,1 milyar dolarlık ihracat geliri elde ettik.' şeklinde konuştu.
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