Tarım yerli tohumla yapılıyor: Üretime yerli tohum damgası

Dünya nüfusu artarken buna paralel olarak gıda talebi de yükseliyor. Tarımsal üretimi ile Avrupa Birliği’nin en büyük, dünyanın ise ilk 10 büyük tarımsal ekonomisini oluşturan Türkiye, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) aracılığıyla yerli tohumculuğun geliştirilmesi için bitki ıslahında önemli çalışmalara imza atıyor.

YÜZDE 44’Ü TAGEM’DEN

TAGEM Araştırma Enstitü Müdürlükleri tarafından yürütülen projelerden tarla bitkileri yüzde 100 yerli ve milli 911 çeşitle tohumculukta büyük paya sahip. Geliştirilen bu çeşitler çiftçilere ulaştırılıyor. Tarla bitkileri alanında, Türkiye’de üretilen sertifikalı tohumluk üretiminin yaklaşık yüzde 44’lük kısmı TAGEM tarafından geliştirilen çeşitlerden oluşuyor.

Türkiye’de üretilen ekmeklik buğdayın yüzde 57’si, makarnalık buğdayın yüzde 63’ü, arpanın yüzde 68’i, çeltiğin yüzde 50’si, mercimeğin yüzde 90’ı, nohudun yüzde 60’ı ve pamuğun yüzde 21’i, TAGEM Araştırma Enstitüleri tarafından geliştirilen yerli ve milli tohumlardan karşılanıyor. Yerli imkanlarla geliştirilen tohumlar sayesinde sektörün dışa bağımlılığı azaltılarak, biyolojik servet korunuyor.

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TESCİLLİ İLKLER

Geliştirilen kenevir, siyez (kaplıca) buğdayı, antioksidan oranı yüksek siyah çeltik, diyet amaçlı kullanılacak olan kavuzsuz arpa çeşitleri ve kavılca buğdayı, doubled haploid yöntemiyle üretilen ekmeklik buğday ile oleik aspir çeşidi ilk defa tescil ettirilerek çiftçilerin kullanımına sunuldu. Türkiye’de ilk defa 2 adet indirgeyici (inducer) mısır hattı tescil ettirilerek koruma altına alınması için gerekli başvurular yapıldı. Geliştirilen 10 adet yerli patates çeşidi ve tıbbı aromatik bitkiler de üretime kazandırıldı.

Sebze ve meyve için de geliştirildi

Bahçe bitkilerinde de ıslah çalışmaları sürüyor. Yerli hibrit sebze tohumu kullanım oranı yüzde 60’lar seviyesine çıktı. Türkiye’nin tohumculuk sektörünün domates, biber, patlıcan, hıyar, kavun, karpuz ve kabak türlerinde ihtiyaç duyduğu 320 nitelikli hat ve 42 çeşit geliştirildi. Son 10 yılda bahçe bitkilerinde 125 meyve, 35 üzüm, 37 sebze, 21 süs bitkisi tescil edildi.

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