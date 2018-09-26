Ekonomi Tarımda 40dönüşümü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tarımda ‘4.0’ dönüşümü

Tarımda başlatılan dijital dönüşüm çalışmalarının bir ayağı daha hayata geçti. Tarımda ‘4.0 dönemi’ne geçiş kapsamında işbirliği anlaşmasına varılan Tarım Kart sayesinde çiftçiler hızlı, güvenli ve kaliteli hizmet alacak. PTT işbirliğiyle çıkarılan Tarım Kartlar, Tarım Kredi’ye ortak olan 535 bin çiftçiye ulaştırılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan temsili Tarım Kart’lara imzalarını attı.
 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan temsili Tarım Kart’lara imzalarını attı.

Tarımda başlatılan dijital dönüşüm çalışmaları çerçevesinde Tarım Kart için iş birliği anlaşması yapıldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tarım Kart ile çiftçimiz hızlı, güvenli ve kaliteli hizmet alacak, istediği zaman evinden, tarlasından ayrılmadan, ilçeye gitmeden işini yapabilecek." dedi. Bakan Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile birlikte PTT ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) arasında Tarım Kart için iş birliği yapılması amacıyla PTT Pul Müzesi'nde düzenlenen törene katıldı. Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, "Tarımda 4.0" ile birlikte bu sektörde teknolojinin ön plana çıktığını, teknolojik gelişmeleri iyi takip eden çiftçilerin verim kayıplarını en aza indirdiğini anlattı.

PTT DİJİTALLEŞEREK BÜYÜYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan da, PTT tarafından 550 bin çiftçiye dağıtılacak Tarım Kart ile yıllık tahmini 2,5 milyar lira nakdi, 6 milyar lira ayni kredi ödemesi sağlanacağını belirtti. Sonu geldiği söylenen PTT'nin, adeta küllerinden yeniden doğarak dünyanın en büyük markalarından biri haline dönüştüğüne ve çağın gelişmelerine ayak uydurduğuna dikkati çeken Turhan, "Artık PTTCell'siz, PTT Bank'sız, PTT Kargo'suz, PTT Matiksiz bir Türkiye düşünmek mümkün değil. 438 kurumun 596 çeşit iş ve işlemini artık PTT yapıyor. Türkiye'nin köyünde, kasabasında, bucağında tam tamına 5 bin 21 işyeriyle vatandaşımıza hizmet veriyor. Şu anda ülkemizde bin 309 yerleşim yerinde sadece PTT bankacılık hizmeti veriyor ve 174 yerde PTTMatik dışında hiçbir bankamatik bulunmuyor." diye konuştu.

REKLAM

535 bin ortağa dağıtılacak

Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz da PTT ile yapılan iş birliğinin, başlattıkları dijital dönüşüm çalışmalarının bir ayağı olduğunu söyledi. Poyraz, “Bu çalışma sonunda, 535 bin ortağa Tarım Kart basıp, dağıtacağız. Bu kartla bundan sonraki süreçte hizmeti çiftçilerimizin ayağına götüreceğiz.” dedi. Ortak çağrı merkezi kurmak ve cep telefonundan ulaşılabilen ortak bilgi sistemi oluşturmak için çalışma yürüttüklerine dikkati çeken Poyraz, bu sistemle çiftçilerin Tarım Kredi’ye telefonla sipariş verebileceklerini bildirdi. PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Bozgeyik de, kooperatif üyelerinin PTT’ye ait işyeri ve ATM’lerde Pttkart ile yapacakları iş ve işlemlerde hiçbir komisyon ya da işlem ücreti alınmayacağını ifade etti.

Bursa'dadoğalgaz patlaması

Bursa'dadoğalgaz patlaması

Patlamanın ardından yangın çıktı, müdahale ediliyor.
Suriye'deniki paket daha

Suriye'deniki paket daha

​Afrin'de 2 askerimizi şehit eden 2 terörist Suriye'de yakalandı.
BM'nin nabzı durdu

BM'nin nabzı durdu

Erdoğan 'Birleşmiş Milletler' çağrısı yaptı.
Haddini aştı

Haddini aştı

Trump, Venezuela ordusunu darbeye çağırdı.
Zehir satanlaragöz açtırmayacak

Zehir satanlaragöz açtırmayacak

​İçişleri Bakanlığı hayata geçecek projeyi tanıttı.
Fırsatçılar iş başında

Fırsatçılar iş başında

Fiyatı son iki ay içerisinde 35 lira artış gösterdi.
Günlük 75 lira

Günlük 75 lira

Milyonlarca genci yakından ilgilendiren açıklama.
Her şeyi itiraf etti

Her şeyi itiraf etti

​Adnan Oktar'ın 30 yıllık kara kutusu çözüldü.

'Bu yanlıştan dönün'

'Bu yanlıştan dönün'

Bakan özel sektöre sitem edip çağrıda bulundu.
Affın matematiğihukukçuları böldü

Affın matematiğihukukçuları böldü

​MHP'nin af yasa teklifi yeni bir tartışma başlattı.
Yüzsüzlük!

Yüzsüzlük!

​Kaçak elektrik denetimi yapan ekibe linç girişimi.
Babasına benzetti

Babasına benzetti

Malcolm X'in kızından Erdoğan vurgusu.
Erdoğan için hazırlanıyorlar

Erdoğan için hazırlanıyorlar

​Almanya Erdoğan'ın ziyaretine büyük önem veriyor.
Gezi parasını saklamış

Gezi parasını saklamış

​ABD, FETÖ firarisi Kemal Öksüz hakkında iddianame hazırladı.
Metrobüsler çarpıştı

Metrobüsler çarpıştı

Çarpışmanın ardından bazı yolcular yaralandı.
12 liraya alınıp65 liradan satılıyor

12 liraya alınıp65 liradan satılıyor

Raftaki 53 liralık fiyat farkı üreticiyi isyan ettirdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.