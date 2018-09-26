Tarımda ‘4.0’ dönüşümü

Tarımda başlatılan dijital dönüşüm çalışmaları çerçevesinde Tarım Kart için iş birliği anlaşması yapıldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tarım Kart ile çiftçimiz hızlı, güvenli ve kaliteli hizmet alacak, istediği zaman evinden, tarlasından ayrılmadan, ilçeye gitmeden işini yapabilecek." dedi. Bakan Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile birlikte PTT ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) arasında Tarım Kart için iş birliği yapılması amacıyla PTT Pul Müzesi'nde düzenlenen törene katıldı. Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, "Tarımda 4.0" ile birlikte bu sektörde teknolojinin ön plana çıktığını, teknolojik gelişmeleri iyi takip eden çiftçilerin verim kayıplarını en aza indirdiğini anlattı.

PTT DİJİTALLEŞEREK BÜYÜYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan da, PTT tarafından 550 bin çiftçiye dağıtılacak Tarım Kart ile yıllık tahmini 2,5 milyar lira nakdi, 6 milyar lira ayni kredi ödemesi sağlanacağını belirtti. Sonu geldiği söylenen PTT'nin, adeta küllerinden yeniden doğarak dünyanın en büyük markalarından biri haline dönüştüğüne ve çağın gelişmelerine ayak uydurduğuna dikkati çeken Turhan, "Artık PTTCell'siz, PTT Bank'sız, PTT Kargo'suz, PTT Matiksiz bir Türkiye düşünmek mümkün değil. 438 kurumun 596 çeşit iş ve işlemini artık PTT yapıyor. Türkiye'nin köyünde, kasabasında, bucağında tam tamına 5 bin 21 işyeriyle vatandaşımıza hizmet veriyor. Şu anda ülkemizde bin 309 yerleşim yerinde sadece PTT bankacılık hizmeti veriyor ve 174 yerde PTTMatik dışında hiçbir bankamatik bulunmuyor." diye konuştu.

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535 bin ortağa dağıtılacak

Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz da PTT ile yapılan iş birliğinin, başlattıkları dijital dönüşüm çalışmalarının bir ayağı olduğunu söyledi. Poyraz, “Bu çalışma sonunda, 535 bin ortağa Tarım Kart basıp, dağıtacağız. Bu kartla bundan sonraki süreçte hizmeti çiftçilerimizin ayağına götüreceğiz.” dedi. Ortak çağrı merkezi kurmak ve cep telefonundan ulaşılabilen ortak bilgi sistemi oluşturmak için çalışma yürüttüklerine dikkati çeken Poyraz, bu sistemle çiftçilerin Tarım Kredi’ye telefonla sipariş verebileceklerini bildirdi. PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Bozgeyik de, kooperatif üyelerinin PTT’ye ait işyeri ve ATM’lerde Pttkart ile yapacakları iş ve işlemlerde hiçbir komisyon ya da işlem ücreti alınmayacağını ifade etti.