Tarımda kuraklık hesabı

Tarımda kuraklık hesabı

Merve Safa Akıntürk
04:0021/11/2025, Cuma
G: 21/11/2025, Cuma
Son 65 yılın en kurak dönemini geçiren Türkiye’de, kuraklık yalnızca verimi değil, ekim takvimini de altüst etti.

Birçok bölgede buğday ekimi yağış yetersizliği nedeniyle kasım ayına sarktı. Ulusal Hububat Konseyi, kuraklığının hububat ekim ve hasadına etkisini araştırdı. Buna göre buğday üretim bölgelerinde sonbahar ve kış ayları boyunca yaşanan yağış eksikliği, mart ayında zirveye çıktı. Ulusal Hububat Konseyi’nin tespitine göre Türkiye genelinde son 65 yılın en kurak mart ayı yaşandı. Ekim–şubat yağışları ortalamanın yüzde 29 altında kaldı. Toprak nemi birçok bölgede kritik seviyelere geriledi.

YAĞIŞ KAYBINA GÖRE YENİ PLANLAMA

Kuraklığın etkisiyle çiftçiler birçok bölgede tohum atmak için gerekli nemi bulamadı. Özellikle İç Anadolu ve Güneydoğu’da ekim, normal takvimin dışına çıkarak kasım ayına sarktı. Uzmanlara göre geç ekim, bitkinin kardeşlenme dönemini daraltarak verim kaybını artıran bir diğer risk unsuru oldu. Kuraklık özellikle ana buğday üretim havzalarında derin etkiler bıraktı. Güneydoğu Anadolu’da yağışlar normalin yüzde 40–60 altında gerçekleşti, bölgede verimde yüzde 15 kayıp bekleniyor. İç Anadolu’da yağışlar bölge genelinde yüzde 36,5 azaldı. Konya’da düşüş yüzde 38,9, Ankara’da yüzde 27,6 seviyesinde. Kuraklığın yanı sıra, erken veya gecikmiş ekim yapılan tarlalarda nisan ayında yaşanan ani soğuklar bölgesel zararlara neden oldu. Çukurova’da kıraç alanların yaklaşık yarısı don ve kuraklık nedeniyle söküldü. Akdeniz bölgesinde rekolte kaybının yüzde 25’e ulaşması bekleniyor. Marmara ve Trakya’da genel görünüm iyi olsa da son haftalardaki yağış eksikliği kıraç arazilerde bitki stresini arttırdı.



