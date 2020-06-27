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Ekonomi Taylandda ucuz hava yolu şirketi koronavirüs salgını nedeniyle kapatılıyor
DÜNYA EKONOMİSİ

Tayland'da ucuz hava yolu şirketi NokScoot koronavirüs salgını nedeniyle kapatılıyor

Tayland'da ucuz hava yolu şirketi koronavirüs salgını nedeniyle kapatılıyor

Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'da ucuz hava yolu şirketi NokScoot'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında uğradığı zarar nedeniyle tasfiye edileceği bildirildi.

Haber Merkezi AA
NokScoot uğradığı zarar nedeniyle tasfiye edilecek.
NokScoot uğradığı zarar nedeniyle tasfiye edilecek.

Şirketin büyük ortağı, Singapurlu ScootNok Hava Yollarından yapılan açıklamada, kurulduğu 2014 yılından bu yana kar edemeyen şirketin mali durumunun pandemi koşullarında daha da zora girdiği belirtildi.

Açıklamada, şirketin yüzde 49 hissesine sahip diğer büyük ortak Singapur Hava Yolları ile yapılan istişareler sonunda tasfiye kararı alındığı kaydedildi.

Kararın ardından şirketin 450 çalışanı işsiz kalacak.

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Tayland'ın başkenti Bangkok'tan Singapur'a, Taipei'ye ve Çin ile Japonya'daki destinasyonlara seferler düzenleyen şirket, Singapur Hava Yollarından kiralanan "Boeing 777-200" tipi uçaklardan oluşan filosuyla hizmet veriyordu.

  • Kovid-19 salgınının ardından ülkelerin uçuşları durdurması nedeniyle hava yolu şirketlerinin dünya genelinde toplam 84 milyar dolar zarara uğradığı tahmin ediliyor.

Almanya hükümeti, salgın nedeniyle zarara uğrayan ulusal hava yolu şirketi Lufthansa'nın yüzde 20 hissesini 9 milyar avroya satın almıştı. Hollanda hükümeti de ulusal hava yolu şirketi KLM'nin kayıplarının telafisi için 3,4 milyar avro kurtarma yardımı yapmıştı.

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