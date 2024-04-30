TCMB Başkanı Karahan'dan enflasyon açıklaması: Sıkı para politikası sürecek

Milyonlarca emekli ve memur, Temmuz ayında alacakları zamları belirleyecek olan enflasyon rakamlarını dört gözle bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Mayıs Cuma günü saat 10.00 itibarıyla Nisan ayına ait enflasyon verilerini duyuracak. Bu verilerin açıklanmasıyla birlikte, emekli ve memurlar için uygulanacak zam oranları da netleşecek. Ekonomistler, 3 Mayıs'a kadar enflasyon tahminlerini aktardı. Peki emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?