Ekonomi TCMB Başkanı Kavcığolundan heyecanlandıran büyüme açıklaması Çok yüksek oranda gerçekleşecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TCMB Başkanı Kavcığolu'ndan heyecanlandıran büyüme açıklaması: Çok yüksek oranda gerçekleşecek

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, enflasyon raporunu açıklıyor. Kavcıoğlu yaptığı açıklamada, "Takip ettiğimiz yüksek frekanslı veriler, ikinci çeyrekte büyümenin baz etkisiyle oldukça yüksek oranda gerçekleşeceğine işaret ediyor." ifadelerini kullandı. Ayrıca Merkez Bankası, 2021 yıl sonu için yüzde 12,2 olan enflasyon tahminini yüzde 14,1 olarak yukarı yönlü güncelledi.

Haber Merkezi AA
TCMB Başkanı Kavcığolundan heyecanlandıran büyüme açıklaması: Çok yüksek oranda gerçekleşecek
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 'Enflasyon Raporu 2021-III' bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, temel varsayımları ve kısa vadeli öngörüleri doğrultusunda, politika faizinin güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edileceği bir görünüm altında, enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsayacağını öngördüklerini belirtti.

"İstikrar kazanacak"

Bu çerçevede, enflasyonun 2021 sonunda yüzde 14,1 olarak gerçekleşeceğini, 2022 sonunda yüzde 7,8'e, 2023 sonunda ise orta vadeli hedef olan yüzde 5 seviyesine gerileyerek istikrar kazanacağını tahmin ettiklerini dile getiren Kavcıoğlu, "Böylece 2021 yıl sonu enflasyon tahminini 1,9 puanlık güncellemeyle yüzde 12,2'den yüzde 14,1'e yükselttik." ifadesini kullandı.

Dijital paralarla ilgili çalışmalarımız yoğunlukla devam ediyor. Eylül ayı gibi pilot uygulamaya başlayacağız.

Kısa vadeli dış borç istatistiklerinde revizyon

"Kısa vadeli dış borç istatistiklerinde revizyon yapacağız. Brüt dış borç uluslararası yatırım pozisyonu ödemeler dengesi revizyon kapsamında en önemli geliştirme vadeli ihracat alacak ve borçların firmalardan doğrudan raporlama yoluyla derlenmesi olacak.

Reel sektörün dış finansman ihtiyacına yönelik değerlendirmeye katkı sağlayacak. Sonuçları 19 Ağustos'ta kısa vadeli dış borç istatistikleriyle birlikte paylaşacağız."

  • Merkez Bankası, 2022 yıl sonu için yüzde 7,5 olan enflasyon tahmini yüzde 7,8 olarak revize etti, 2023 enflasyon tahmini ise yüzde 5 olarak korudu.

Bir önceki Enflasyon Raporu'nda, enflasyonun 2021 sonunda orta noktası yüzde 12,2 olmak üzere, yüzde 10 ile yüzde 14,4 aralığında gerçekleşeceği öngörülmüştü.

IMF'den Türkiye için dikkat çeken büyüme ve enflasyon açıklaması
EKONOMİ
IMF'den Türkiye için dikkat çeken büyüme ve enflasyon açıklaması

TCMB Başkanı Kavcıoğlu açıkladı: Enflasyon beklentisi yükseldi
EKONOMİ
TCMB Başkanı Kavcıoğlu açıkladı: Enflasyon beklentisi yükseldi

Merkez Bankası Başkanı Uysal: Enflasyonun yıl sonunda yüzde 7,4 olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor
EKONOMİ
Merkez Bankası Başkanı Uysal: Enflasyonun yıl sonunda yüzde 7,4 olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor
Abone Ol Google News
Esed Dera’da baskına uğradı

Esed Dera’da baskına uğradı

Yetmiş rejim askeri esir alındı.
Hukukla çözülmezmiş

Hukukla çözülmezmiş

​KHK'lıları yeniden yargılama teminatı veren CHP formülü de açıkladı.
Ormanları kim yakıyor

Ormanları kim yakıyor

​Türkiye'de son iki günde 13 şehirde toplam 50 orman yangını çıktı.
Afgan göçüne <br>karşı 3 önlem

Afgan göçüne
karşı 3 önlem

Sınırlardaki tedbirler güçlendiriliyor.
Said terör estiriyor

Said terör estiriyor

Tunus'ta darbeciler Başbakan'ı darp etmiş.
Yine ensar olalım

Yine ensar olalım

Son yüzyıllarda 'mültecilik-göç', büyük bir acıdan kaçışı simgeliyor.
Yıldırım'ın parkları yenileniyor

Yıldırım'ın parkları yenileniyor

​Parkların bakım ve onarım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
Nöbette zafer halayı

Nöbette zafer halayı

​Dağları deldim evladımı aldım.
Böyle devam

Böyle devam

Bir günde 1 milyon 336 bin kişi aşı oldu.
Kapanma tehlikesi olmasın

Kapanma tehlikesi olmasın

​Aşılama dış ticarete hız kazandırır.
Buse Naz çeyrek finalde

Buse Naz çeyrek finalde

​Pazar günü Taylandlı rakibini yenerse madalyayı garantileyecek.
Alkışlarla uğurlandı

Alkışlarla uğurlandı

Sel ve heyelan felaketinde vatandaşın yanında olan Mehmetçik, takdir topladı.
Fidan bağışına davet etti

Fidan bağışına davet etti

​Osman Nuri Kabaktepe'den orman yangınlarına karşı anlamlı çağrı.
Devlet seferber oldu

Devlet seferber oldu

​Cumhurbaşkanı Erdoğan yangın bölgesindeki bakanlarla görüştü.

​Bakan Pakdemirli: 42 yangın kontrol altında, 21 yangın devam ediyor.

Darbeci Sisi'nin mahkemeleri 24 İhvan mensubuna idam cezası verdi
Dünya

Darbeci Sisi'nin mahkemeleri 24 İhvan mensubuna idam cezası verdi

Mısır'da darbeci Sisi'nin mahkemelerinden yine idam kararı çıktı. İki ayrı davada yargılanan Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) mensubu 24 kişi hakkında idam kararı verildi.
ORFAMDER 'Orman yangınlarında neden uçak kullanılmıyor' manipülasyonuna açıklık getirdi
Gündem

ORFAMDER 'Orman yangınlarında neden uçak kullanılmıyor' manipülasyonuna açıklık getirdi

Türkiye'nin dört bir yanında çıkan orman yangınlarıyla amansız mücadele sürüyor. Yangını söndürmek ve vatandaşın mağduriyetini gidermek amacıyla tüm imkanlar seferber edilirken, provokatörler bir kez daha sahne aldı. Alevlere müdahale sırasında neden uçak kullanılmadığına ilişkin manipülasyon dolu paylaşım ve haberlere ilişkin Orman Fakülteliler Derneğinden (ORFAMDER) yapılan açıklamada, helikopter kullanımının öne çıkan nedenleri sıralandı. Buna göre, Türk Hava Kurumuna (THK) ait uçakların bir saatte yalnızca 8 ton su atabildiği vurgulanırken, helikopterlerin ise aynı sürede 20 ton su atabildiği ifade edildi. Ayrıca, THK uçaklarında ton başına maliyet 8 bin 900 lira olurken, helikopterlerde ise bu rakam bin 300 liraya düşüyor. İşte "Orman yangınlarına müdahalede neden helikopterler kullanılıyor" eleştirilerine ilişkin yapılan açıklamanın detayları...
Alinur Aktaş'tan yangında eşyaları yandığı için ağlayan kadına yardım eli
Gündem

Alinur Aktaş'tan yangında eşyaları yandığı için ağlayan kadına yardım eli

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Antalya’nın Manavgat ilçesindeki yangında eşyalarının yandığını görünce telefonda konuştuğu kişiye feryat eden kadına yardım edeceklerini duyurdu. Aktaş yaptığı paylaşımda, "Kaybettiğin çeyizlerinin yerine yenilerini biz koyacağız. Yeter ki sizin canınız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.