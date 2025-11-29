Teslimatlar artınca kiralar düştü

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde sosyal konutlar ve yerinde dönüşüm kapsamında büyük bir konut seferberliğinin sürdüğünü ifade etti. Kurum, “Şu an sosyal konutlarla birlikte toplamda 680 bin konut yapıyoruz. Yerinde dönüşüm kapsamında 11 ilde 121 bin yuvayı inşa ediyoruz. Buna ek olarak 90 bin sosyal konut projesi devam ediyor” dedi.

KİRALAR 8 BİNE DÜŞTÜ

Deprem bölgesinde konteyner kentlerde kalan vatandaşların durumuna da değinen Kurum, halihazırda 41 bin hak sahibinin konteynerlerde bulunduğunu söyledi. Bu kişilerin 29 bin 900’üne ev çıktığını belirten Bakan, “Ev sahibi olduğu halde çeşitli nedenlerle geçmeyenler var. Şu an konteynerlerde kalan 11 bin kişinin hak sahipliği sürüyor, diğerleri kiracı ya da ihtiyaç sahibi" diye konuştu. Kurum konteynerlerin kaldırılmamasına yönelik eleştirilere “Ne yapacağız? İnsanları sokağa mı atalım?” diyerek tepki gösterdi. Yeni konutlar teslim edildikçe kiraların düştüğünü belirten Kurum, Adıyaman’da 8 bin TL, Kilis’te 7 bin TL, Gaziantep ve Hatay’da 8-10 bin TL bandında kira seviyesi görüldüğünü aktardı.

ARSALAR HAZIRLANIYOR

Kurum, “Vatandaşımız konteynerde yaşarken biz evi olan vatandaşa mı ev yapmalıydık?” sözleriyle, deprem sonrası aciliyetin beklentileri yeniden şekillendirdiğini söyledi. Bazı projelerde yavaşlamalar olduğuna dikkat çeken Kurum, TOKİ’nin “İlk Evim, İlk Arsam” projesinde 235 bin hak sahibi bulunduğunu, 107 bin 534 kişi için imar planlarının tamamlandığını belirtti. Kurum, Türkiye genelinde hayata geçirilen 250 bin Sosyal Konut Kampanyası'nın deprem bölgesindeki çalışmalara rağmen hızlı ilerlediğini vurguladı. Kurum proje kapsamında 253 bin 840 konutun inşasının sürdüğünü belirtti. Emlak Konut’un yürüttüğü gayrimenkul sertifikası ve Damlakent projesine yönelik eleştirileri yanıtlayan Kurum, sertifika modelinin vatandaşların bütçesine göre konut sahibi olmasını kolaylaştırdığını söyledi. Kurum, “Hisselerin düşmesi zarar değil, tam tersine vatandaşın yararınadır. Hisseler düştükçe vatandaşımız daha uygun maliyetle ev sahibi olur” dedi.

İSTANBUL'A 1 BARDAK SU GETİRMEDİNİZ

Melen Barajı’ndan İstanbul’a su aktarımının 2027 yılında başlayacağını belirten Kurum, “Sazlıdere’den su kullanımına devam edilirken ilave kaynaklar devreye alınıyor. Sizin 6 yılda İstanbul’a bir bardak su kaynağı getirmediğinizi de herkes biliyor” dedi.

hatay ve gazze chp'nin UMURUNDA DEĞİL

Bir milletvekilinin “Hatay’a Gazzeliler mi getirilecek?” sorusuna sert cevap veren Kurum, “Bu soruyu sorarken ne Hatay’a ne Gazze’ye dair bir derdiniz var. Siyasi şov yapıyorsunuz. Bizim Hatay’a dair hassasiyetimiz ortadadır” diye konuştu.







