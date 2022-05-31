Ticaret Bakanı Muş: İhracat yine büyümenin lokomotifi oldu Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye yılın ilk çeyreğinde yüzde 7.3 büyüdü. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ocak-mart dönemindeki net ihracatın büyümeye katkısının 3,46 puan olduğunu belirterek, "Bu güçlü büyümenin yaklaşık yarısı net ihracattan geldi. İhracat yine büyümenin lokomotifi oldu." açıklamalarında bulundu.

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