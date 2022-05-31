Ekonomi Ticaret Bakanı Muş İhracat yine büyümenin lokomotifi oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ticaret Bakanı Muş: İhracat yine büyümenin lokomotifi oldu

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye yılın ilk çeyreğinde yüzde 7.3 büyüdü. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ocak-mart dönemindeki net ihracatın büyümeye katkısının 3,46 puan olduğunu belirterek, "Bu güçlü büyümenin yaklaşık yarısı net ihracattan geldi. İhracat yine büyümenin lokomotifi oldu." açıklamalarında bulundu.

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Haber Merkezi AA
​Ticaret Bakanı Muş: İhracat yine büyümenin lokomotifi oldu
​Ticaret Bakanı Mehmet Muş

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından, TÜİK tarafından açıklanan bu yılın birinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Türkiye'nin ihracatla büyümeye devam ettiğini vurgulayan Muş, şunları kaydetti:

  • "Türkiye ekonomisi 2022'nin ilk çeyreğinde yüzde 7,3 oranında büyüdü. Net ihracatın büyümeye katkısı 3,46 yüzde puan oldu. Bu güçlü büyümenin yaklaşık yarısı (yüzde 47'si) net ihracattan geldi. İhracat yine büyümenin lokomotifi oldu."

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