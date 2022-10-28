Ekonomi Ticaret Bakanlığından efsane cuma uyarısı Tüketiciyi aldatmaya yönelik ifadeler yasak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ticaret Bakanlığı'ndan 'efsane cuma' uyarısı: Tüketiciyi aldatmaya yönelik ifadeler yasak

Ticaret Bakanlığı "Efsane Cuma İndirimleri" adıyla internet üzerinden düzenlenen kampanyalarda tüketicilerin mağdur olmaması için harekete geçti. Hazırlanan kılavuzda indirim kapsamında girecek kampanyalar sıralandı. "3 al 2 öde", "1 alana 1 bedava" veya "2. ürüne yüzde 20 indirim" gibi koşullu satışlar, indirim kapsamında değerlendirilmeyecek. Özellikle çocukları hedef alan kampanyalarda o malın fiyatının düşük olduğu algısı oluşturacak şekilde, “yalnızca” veya “sadece” gibi ifadeler kullanılmayacak.

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Ticaret Bakanlığından efsane cuma uyarısı: Tüketiciyi aldatmaya yönelik ifadeler yasak
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Tüm dünyada kasım ayında yapılan indirimler, çeşitli isimler altında gerçekleştiriliyor. "Efsane Cuma" günlerinde de birçok ürüne yapılan indirimlerle insanlar tüketime yönlendiriliyor. Ticaret Bakanlığı, her yıl kasım ayında düzenlenen "Efsane Cuma İndirimlerine" ilişkin kılavuz hazırladı. Elektronik satış platformlarına yönelik hazırlanan kılavuzda, indirimlerde uyulması gereken hususlar belirlendi.

  • Buna göre, indirim sürecinde her bir ürünün “30 gün içinde uygulanan en düşük fiyatı” veya “bir önceki fiyatı” da tüketicilerle paylaşılacak.

İndirimde kapsamı belirten ifadelere dikkat edilecek

İndirimli satışlarda kapsamı belirten ifadelere okunabilir şekilde yer verilecek. İndirim mağazadaki veya bir kategorideki ürünler için geçerli olmadıkça "tümü" veya "her şey" gibi ifadeler kullanılmayacak.

"3 al 2 öde", "1 alana 1 bedava" veya "2. ürüne yüzde 20 indirim" gibi koşullu satışlar, indirim kapsamında değerlendirilmeyecek.

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Mağazanın açılışına özel yapılan indirimli ürünlerden almak isteyenler adeta birbiri ile yarıştı.

İndirimden faydalanmak isteyen vatandaşlar mağazaya akın edince hem içeride hem de mağaza önünde yoğunluk oluştu.

Çağırılan polis ekipleri, metrelerce uzunluktaki kalabalığı dağıtmak için saatlerce uğraştı.


Toplam fiyat, taksit sayısı ve taksit tutarı birlikte gösterilecekk

İndirim kartları ve kuponlar gibi uygulamalar da indirimli satış olarak kabul edilmeyecek. Kılavuzla, taksitli satış reklamlarında, toplam fiyat, taksit sayısı ve taksit tutarının birlikte gösterilmesi zorunlu kılındı. Yurt dışı paket tur ve eğitim programlarının satış fiyatları da Türk lirası cinsinden belirtilecek.

"Yalnızca" veya "Sadece" gibi ifadeler yasak

Özellikle çocukları hedef alan kampanyalarda o malın fiyatının düşük olduğu algısı oluşturacak şekilde, “yalnızca” veya “sadece” gibi ifadeler kullanılmayacak. Çocuklar, internette gördükleri bir şeyi almak için ebeveynlerini ikna etmeye teşvik edilmeyecek. Yaşlılar ve engellilere yönelik reklamlara özen gösterilecek.

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