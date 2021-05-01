Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi TMOnun piyasaya girmesiyle ayçiçeği yağı fiyatları düşmeye başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TMO'nun piyasaya girmesiyle ayçiçeği yağı fiyatları düşmeye başladı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, kurumun piyasa girmesiyle 69 lira civarında olan 5 litrelik ayçiçeği yağı fiyatlarında gerileme gözlemlediklerini bildirdi. Güldal "5 litrelik ambalajlarla 59 liraya piyasadaki en uygun fiyatlı ayçiçeği yağını satışa sunduk. 3 haftalık süre boyunca 2 bin tonun üzerinde rafine yağı piyasaya arz ettik. Tüketicilerimiz satış noktalarımızda ayçiçeği yağına büyük rağbet gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
TMOnun piyasaya girmesiyle ayçiçeği yağı fiyatları düşmeye başladı
TMO yemeklik ayçiçeği satışına başladı.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal ayçiçeğinde arz açığı yaşandığını, bunun da ayçiçeği yağı ihtiyacını beraberinde getirdiğini söyledi.

Salgın şartlarından dolayı dünya fiyatlarının artmasının da iç piyasadaki ayçiçeği yağı fiyatlarına yansıdığına, dış piyasa ve döviz kurunun da etkileriyle fiyatların beklenmedik ölçüde yükseldiğine işaret eden Güldal, piyasa regülasyonu amacıyla TMO'ya ayçiçeği yağı tedarik yetkisi verildiğini dile getirdi.

Güldal, bu kapsamda dış alım yöntemiyle getirilen ham yağı rafine olarak tüketicilere sunmaya başladıklarını ve toplamda 6 bin ton ayçiçeği yağı tedarik ettiklerini bildirdi. Güldal, şöyle devam etti:

"5 litrelik ambalajlarla 59 liraya piyasadaki en uygun fiyatlı ayçiçeği yağını satışa sunduk. 3 haftalık süre boyunca 2 bin tonun üzerinde rafine yağı piyasaya arz ettik. Tüketicilerimiz satış noktalarımızda ayçiçeği yağına büyük rağbet gösteriyor. Halihazırda TMO'nun perakende satış noktalarında ve PTTAVM üzerinden satışlarımız devam ediyor. Bütün tüketicilere ürünün ulaşabilmesi için PTTAVM üzerinden de satışa başladık."

"Üretimin artacağını öngörüyoruz"

Marketlerden de TMO'nun ayçiçeği yağına talep olduğunu ve bunları değerlendirdiklerini söyleyen Güldal, tavsiye edilen satış fiyatlarının esas alınması kaydıyla bu talepleri de göz önünde bulundurduklarını ve ürünlerin kısa sürede bazı marketlerde yer alacağını kaydetti.

Güldal, talebe göre toplu tüketim yerlerine de ayçiçeği yağı tahsisinin söz konusu olacağı bilgisini vererek, "TMO'nun piyasa girmesiyle 69 lira civarında olan 5 litrelik ayçiçeği yağı fiyatlarında gerileme olduğunu gözlemliyoruz." diye konuştu.

Güldal, dünyada ve Türkiye'de bu yıl ayçiçeği ekilişlerinin daha fazla olmasını ve üretimin artmasını öngördüklerini de sözlerine ekledi.

Ramazan öncesinde gıda fiyatlarında fırsatçılık yapılmaması çağrısı!
EKONOMİ
Ramazan öncesinde gıda fiyatlarında fırsatçılık yapılmaması çağrısı!

Gübre desteği fiyatları frenleyecek: Spekülasyonlar boşa çıkacak
EKONOMİ
Gübre desteği fiyatları frenleyecek: Spekülasyonlar boşa çıkacak
Abone Ol Google News
İstanbulu kana bulayacaklardı

İstanbul'u kana bulayacaklardı

'Otogar bombacıları' tutuklandı.
İlk 11ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu

Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşıyor.
MSB Pençe operasyonlarından yeni fotoğraflar paylaştı

​Sağlık Bakanlığı son 24 saatin korona bilançosunu açıkladı.

Küme düşen<br> ilk takım belli oldu

Küme düşen
ilk takım belli oldu

39. hafta maçı sonunda Süper Lig'e veda eden ilk takım oldular.

9 yıllık seriyi bozdular

9 yıllık seriyi bozdular

​İtalya Serie A'da şampiyonluklarını ilan ettiler.

Şehidin kanı yerde kalmadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.