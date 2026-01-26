Trakya'daki gümrük kapılarından 15 milyondan fazla yolcu geçiş yaptı

"Bölge müdürlüğümüze bağlı tüm birimlerde 2025 yılında toplam 5 milyon 603 bin 616 araç ile 15 milyon 395 bin 535 yolcunun giriş ve çıkış işlemleri gerçekleştirildi. Yine toplam 725 olayda uyuşturucu ve kaçak eşya yakalaması yapıldı. Gümrük kapılarında önceki yıla göre olay bazında yüzde 18, değer bazında ise yaklaşık yüzde 91 artış yaşandı. Ülkemizin menfaatleri doğrultusunda gümrük kapılarımızda kaçakçılıkla mücadelemizi yüksek azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz"