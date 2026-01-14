TÜİK: Dış ticaret haddi 8 puan arttı

TÜİK, Kasım 2025 dönemine ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre; ihracat birim değer endeksi kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,5 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9,5 arttı, yakıtlarda yüzde 4,2 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 13,2 arttı. İhracat miktar endeksi kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 8,1 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9,3 azaldı, yakıtlarda yüzde 6,6 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 8,4 azaldı.

İthalat birim değer endeksi yüzde 2,2 arttı

İthalat birim değer endeksi kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,3 arttı, yakıtlarda yüzde 8,3 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2,6 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,4 arttı. İthalat miktar endeksi kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 17,6 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0,4 arttı, yakıtlarda yüzde 8,6 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,8 arttı.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan dış ticaret haddi bir önceki yılın aynı ayına göre 8 puan artarak 2025 yılı Kasım ayında 92,8 oldu.







