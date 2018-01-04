EkonomiTüketicilere müjde
TÜRKİYE EKONOMİSİ

2018 avukatlık asgari ücret tarifesi ne kadar?

Tüketicilere müjde

Tüketici hakem heyeti kararına firma tarafından itiraz edildiğinde, tüketiciler 1000 lira tutarındaki bir uyuşmazlık için 990 lira avukatlık vekalet ücreti ödemek durumunda kalabiliyordu. Bundan sonra tüketici avukatlık vekaleti için ne kadar ödeyecek, 2018 avukatlık asgari ücret tarifesi ne kadar oldu?

Haber MerkeziAA
Tüketicilerin, daha yüksek miktarda bir karşı taraf vekalet ücreti ile karşılaşma korkusu ile hak arama yolundan vazgeçmesine gerek kalmayacak.
Tüketicilerin, daha yüksek miktarda bir karşı taraf vekalet ücreti ile karşılaşma korkusu ile hak arama yolundan vazgeçmesine gerek kalmayacak.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının girişimleri sonucu Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi tebliğinde yer alan düzenleme ile tüketiciler uyuşmazlık bedelinin yüzde 12’si kadar yani 1000 lira için 120 lira avukatlık vekalet ücreti ödeyecekler.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un “Karar ve karara itiraz” başlıklı 70 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında, tüketici hakem heyetlerinin tüketici lehine verdiği kararlara karşı açılan itiraz davalarında, kararın iptali durumunda tüketici aleyhine, avukatlık asgari ücret tarifesine göre nisbi tarife üzerinden vekalet ücretine hükmedileceği öngörülmesine rağmen uygulamada bazı sorunlar yaşanıyordu.

Bunun üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği nezdinde bulunduğu girişimler neticesinde söz konusu düzenlemenin 2018 yılı için geçerli olacak Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi başlıklı tebliğde yer almasını sağladı.

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30/12/2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi başlıklı tebliğin “Tüketici mahkemeleri ve tüketici hakem heyetlerinde ücret” başlıklı 12 inci maddesinin 1'inci fıkrasında, tüketici hakem heyetlerinin tüketici lehine verdiği kararlara karşı açılan itiraz davalarında, kararın iptali durumunda tüketici aleyhine, avukatlık asgari ücret tarifesine göre nisbi tarife üzerinden vekâlet ücretine hükmedileceği açıkça düzenlendi.

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İŞTE 2018'İN AVUKATLIK ASGARİ ÜCRETİ

“Tarifelerin üçüncü kısmına göre ücret” başlıklı 13 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında, nisbi tarifelerin maktu ücretlerin altında kalmamak kaydıyla uygulanacağına ilişkin düzenlemeye tüketiciler lehine istisna getirildi.

  • 2017 yılı için 1000 lira tutarındaki bir uyuşmazlık için tüketici hakem heyeti kararına karşı firma tarafından itiraz edilmesi halinde, tüketiciler 990 lira avukatlık vekalet ücreti ödemek durumunda kalabiliyordu. Bu düzenleme uyarınca tüketiciler uyuşmazlık bedelinin yüzde12’si kadar yani 1000 lira için 120 lira avukatlık vekalet ücreti ödeyecekler.

Böylece tüketicilerin, daha yüksek miktarda bir karşı taraf vekalet ücreti ile karşılaşma korkusu ile hak arama yolundan vazgeçmesine gerek kalmayacak.

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