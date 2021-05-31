Ekonomi 700 bin kamu işçisinin gözü zam pazarlığında İşte Türk-İş ve Hak-İşin brüt ücret talebi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

700 bin kamu işçisinin gözü zam pazarlığında: İşte Türk-İş ve Hak-İş'in brüt ücret talebi

Türk-İş ve Hak-İş kamudaki yaklaşık 700 bin işçinin merakla beklediği mali ve sosyal hakları içeren ortak taleplerini Çalısma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e sundu. Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye yükseltilmesini talep ederken, işçilere her yılın mayıs ve eylül ayı için de 1.500’er TL ek ödeme yapılmasını istiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak AA
Türk-İş ve Hak-İşin brüt ücret talebi belli oldu: İşte toplu iş sözleşmesi ile talep edilenler
Kamuda yaklaşık 700 bin işçi için 2021-2022 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği görüşmeler başladı.

Karayolları, demiryolları, il özel idareleri, hastaneler, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santralleri başta olmak üzere kamudaki yaklaşık 700 bin işçi için gözler zam pazarlığında.

2021-2022 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde süreç resmi olarak başladı.

ORTAK TALEP SUNULDU

Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar ve Hak-İş Genel Başkan Vekili Osman Yıldız, iki konfederasyon tarafından hazırlanan ortak talepleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e sundu.

Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye yükseltilmesini, 2021-2022 için ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon + yüzde 3 refah payı talep etti.
  • İkinci altı ay için TÜFE oranına 3 puan refah payı eklenerek zam yapılması talep edildi.

Temmuzda sonuçlanacak

Kamu işçilerinin ücretlerine 2021-2022 yıllarında yapılacak zam görüşmelerinin temmuz ayında sonuçlanması bekleniyor.

Önceki seneler yaklaşık 200 bin kişiyi ilgilendiren görüşmeler, taşeron sisteminden kamuda kadroya geçen işçilerin de kapsama dahil olmasıyla bu yıl 700 binden fazla işçinin mali ve sosyal haklarını doğrudan etkilemesi bakımdan önem taşıyor.

İŞTE TÜRK-İŞ VE HAK-İŞ'İN ORTAK TEKLİFİ

Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkan Danışmanı ve Çalışma Hayatı Uzmanı Tarkan Zengin de Türk-İş ve Hak-İş'in ortak teklifini Twitter'daki sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

İşçilerin en düşük aylık brüt çıplak ücreti 4.800 TL’ye çekilecek.

Ücret Zamları

1. Altı ay %20
2. Altı ay TÜFE +%3
3. Altı ay TÜFE +%3
4. Altı ay TÜFE +%3

İşçilere her yılın Mayıs ve Eylül ayı içinde 1.500’er TL ek ödeme yapılması. 696 sayılı KHK ile kadroya geçen işçilere yıllık 60 gün ikramiye ve 52 gün ilave tediye ile birlikte 112 gün ikramiye ödenmesi. KİT’lerde ve bazı kurumlarda kalan taşeronlar ile geçici işçilerin de kadroya alınması. Gelir vergisinin % 15 oranında sabitlenmesi.

696 sayılı KHK ile kadroya geçirilen işçilerin;

1. Re’sen emekliliklerin önlenmesi,

2. Hastalık, eş vb zorunlu nedenlerle iş ve işyeri değişikliği yapmak için tayin hakkı verilmesi,

3. Engellilik durumu, sağlık durumu vb hallerde işçinin talebiyle birim değişikliği yapabilmesi.

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