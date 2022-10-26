Türk SİHA'larından 'Savaş meydanlarında oyun değiştiriyorlar' diye söz eden İngiltere Savunma Bakanı SAHA EXPO'da

SAHA EXPO 2022 Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı iki gün evvel İstanbul Kongre Merkezi’nde kapılarını açtı. Büyük ilgi gören fuara Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace de katıldı.

Bakan Wallace geçtiğimiz yıllarda Türk SİHA ve İHA'larından şöyle söz etmişti:

"Türkiye’nin 2019 ortasından bu yana Bayraktar TB-2’leri Libya’da nasıl kullandığına bakın. Bu İHA’lar istihbarat topladı, gözetleme yaptı ve cephe, tedarik hatlarını ve lojistik üslerini hedef alan operasyonlar yaptı. (Türk İHA’ları) Geçen yıl temmuz ayında Libya Ulusal Ordusu'nun kontrolündeki Cufra Havaalanı'nı vurarak çok sayıda komuta kontrol noktaları ile iki nakliye uçağını tahrip ettiler. Ya da Türkiye’nin Suriye’de müdahil oluşunu ve Elektronik Harbi, hafif silahlı İHA’ları ve tankları, zırhlı araçları ve üzerlerindeki hava savunma sistemlerini durdurmaya dönük akıllı mühimmatı nasıl kullandığını düşünün.

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"OYUN DEĞİŞTİRİCİ NİTELİKTE"

Haberlere göre Esad rejimi ağır kayıplar verdi. '3 bin asker, 151 tank, 8 helikopter, 3 İHA, 3 muharip savaş uçağı, kamyonlar, 8 hava savunma sistemi, bir karargah ve sair ekipman ile tesisler.' İddiaların yarısı bile doğruysa, bu oyun değiştirici niteliktedir."

GÜNDEM SAHA EXPO kapılarını açtı: Türk savunması emin ellerde