Turkcell ile Google’den stratejik ortaklık: Türkiye'nin hiper ölçekli bulut altyapısı kuruluyor

Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğunda tarihi bir adım atıldı. Turkcell, teknoloji devi Google ile stratejik iş birliği anlaşması imzalayarak Türkiye’de Google Cloud Bölgesi kurulacağını duyurdu. Üç veya daha fazla alandan oluşacak bu bölge, Türkiye’nin ilk hiper ölçekli bulut altyapısı olacak. San Francisco’da yapılan anlaşma, Türkiye’nin bölgesel dijital inovasyon merkezi olma vizyonunda yeni bir dönemin kapısını aralıyor. 1 milyar dolarlık yatırım, yüksek performanslı ve düşük gecikmeli bulut hizmetlerini Türkiye’ye taşıyacak. Ülkemizdeki şirketler de veri analitiği, siber güvenlik, yapay zekâ ve dijital iş çözümleri gibi gelişmiş Google servislerine doğrudan erişebilecek.
- Yeni bulut bölgesi ile birlikte Google Cloud’un yüksek performanslı ve düşük gecikmeli hizmetleri Türkiye’de sunulacak. Veri analitiği, siber güvenlik ve dijital iş çözümleri gibi alanlarda gelişmiş Google servisleri erişilebilir hale gelecek. Böylece her büyüklükte şirket, startup ve kurum daha verimli bir şekilde inovasyon, ölçeklendirme ve iş yapma imkânına kavuşurken, Türkiye’nin dijital ekosistemi de güçlenecek.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, anlaşmaya ilişkin şu açıklamaları yaptı:
- "Google Cloud ve Turkcell arasındaki bu iş birliği, Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğunu hızlandıracak. Bu anlaşma aynı zamanda lider global teknoloji markalarının, ekonomimizin gücüne, dayanıklılığına ve inovasyon kapasitesine duyduğu güveni gösteriyor. Bu imza, gelişmiş veri altyapısı ve yeni nesil bulut teknolojilerini dijital ekosistemimize entegre ederek hem kamu hem özel sektörde verimliliği artırarak inovasyonu teşvik edecek. Ayrıca bu iş birliği, dijital egemenliğimizi güçlendirme ve Türkiye’yi teknoloji, bağlantı ve sürdürülebilir büyümenin bölgesel merkezi haline getirme vizyonumuzu destekliyor."
Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:
- "Google Cloud ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, Turkcell’in Türkiye’nin dijital dönüşümündeki liderliğini güçlü şekilde ortaya koyuyor. Bu stratejik ortaklık sadece bir teknoloji yatırımı değil; Türkiye’nin dijital geleceği adına atılmış tarihi bir imza. Türkiye’nin ve Turkcell’in teknoloji vizyonunu, Google Cloud’un küresel teknolojileriyle buluşturarak yapay zekâ odaklı inovasyonların önünü açıyoruz. Bu bölgeyle müşterilerimiz Google Cloud teknolojilerine sorunsuz şekilde erişecek. Bu ortaklık kapsamında veri merkezleri ve bulut teknolojilerine Turkcell olarak 1 milyar dolarlık yatırım planlıyoruz.”
Google Cloud CEO’su Thomas Kurian ise, “Bu ortaklık, Türkiye ekonomisinin geleceğine yapılan stratejik bir yatırımdır. Türkiye’de artan bulut ve yapay zekâ talebini karşılamayı amaçlıyoruz. İş birliğimiz, Türkiye’de dijital dönüşümü hızlandırarak yeni nesil şirketlerin doğmasına ve büyümesine katkı sağlayacak.” diye konuştu.
- Global araştırma şirketi IDC’nin projeksiyonuna göre, Türkiye bulut pazarının büyüklüğünün 2024’te 1,7 milyar dolardan 2029’da 4,2 milyar dolara ulaşarak, yıllık bileşik yüzde 20 büyüme oranına sahip olması bekleniyor. Türkiye’de bir hiper ölçekli bulut bölgesinin kurulması, bu büyümenin önemli bir itici gücü olacak. Türkiye’nin küresel dijital ekonomideki konumunu güçlendirecek. Bu adım aynı zamanda yerel dijital ekosistemin gelişimini hızlandırarak teknoloji sağlayıcıları, girişimler ve işletmeler için yeni inovasyon fırsatları sunacak.