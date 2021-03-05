Türkistan'dan ilk uluslararası uçak seferi Türkiye'ye

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Katar Emiri Al Sani'den Tatvan'daki helikopter kazası nedeniyle Erdoğan'a taziye telgrafı

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında şehit olan askerler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye telgrafı gönderdi.