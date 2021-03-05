Türkistan'dan ilk uluslararası uçak seferi Türkiye'ye

Kazakistan’ın Türkistan şehrinde geçen yıl 1 Aralık’ta hizmete açılan Türkistan Uluslararası Havalimanı'ndan ilk yurt dışı uçak seferi, 21 Mart’ta İstanbul’a yapılacak.
Kazakistan Sivil Havacılık Komitesi'nden yapılan açıklamada, Türkistan Uluslararası Havalimanı'nın ilk yurt dışı uçak seferleri için bilet satışlarını başlattığı bildirildi. Açıklamada, 1 Aralık 2020'de hizmete açılan havalimanından ilk yurt dışı uçak seferinin 21 Mart’ta Türkiye’ye yapılacağı kaydedildi.
Türkistan-İstanbul-Türkistan güzergahında yapılacak ilk uluslararası uçuşun Fly Arystan Havayolu şirketince gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, "İlk etapta haftada 2 sefer, daha sonra söz konusu hatta uçak sayısı haftada 7’ye çıkarılacak" ifadesine yer verildi.