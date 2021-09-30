Ekonomi Türkiye ile Malta arasında terörizmin finansmanına karşı iş birliği
DÜNYA EKONOMİSİ

Türkiye ile Malta arasında terörizmin finansmanına karşı iş birliği

Türkiye ve Malta arasında kara para aklama, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanı ile ilgili finansal istihbarat değişiminde iş birliği yapılmasına dair mutabakata varıldı. İki ülkenin ilgili birimleri bilgileri kendiliğinden ya da talep üzerine serbest şekilde paylaşacak.

Haber Merkezi AA
Türkiye ile Malta arasında terörizmin finansmanına karşı iş birliği
Fotoğraf: Arşiv

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Malta Finansal İstihbarat Analiz Birimi (FIAU) arasında kara para aklama, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanı ile ilgili finansal istihbarat değişiminde iş birliği yapılmasına dair mutabakat muhtırası yürürlüğe konuldu.

RESMİ GAZETE'DE

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, MASAK ile FIAU, şüphelenilen kara para aklama, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanına ilişkin bilgilerin toplanması, geliştirilmesi ve analizinde ulusal mevzuatlara uygun olarak iş birliği yapacak.

SERBEST PAYLAŞIM

Mali istihbarat birimleri, bu amaçla mütekabiliyet ilkesine dayalı olarak, mevcut ve elde edilebilir nitelikteki en geniş kapsamdaki bilgileri kendiliğinden ya da talep üzerine serbest şekilde paylaşacak.

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