Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun 10 Eylül'de açıkladığı, ulaşım hizmetleri ve finansal sistemde kullanılması planlanan Türkiye Kart Projesi'nin pilot uygulaması bugün Konya'da tanıtıldı. Milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği Türkiye Kart ile ilgili arama motorlarında Türkiye Kart nedir, özellikleri neler? Türkiye Kart nerelerde kullanılır? Türkiye Kart nereden alınır? Türkiye Kart başvurusu nereden yapılır? soruları sıkça yer almaya başladı.





PTT Genel Müdürü Hakan Gültekin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, 81 ilde ulaşım hizmetleri ve finansal sistemde kullanılması planlanan Türkiye Kart Projesi ile ilgili, PTT Genel Müdürü Hakan Gülten açıklamalarda bulundu. Gülten; ''Türkiye Kart ile ilgili "dünyada toplu ulaşımda örneği olmayan bir sistem. Bu bir takaslaşma, temassızlaşma merkezi. Her bir Konyalı, İstanbul'a gittiğinde, yeni havalimanı hattına bindiğinde, buradan aldığı Türkiye Kart ile işlemini yapabilecek. Aynı şekilde İstanbul'daki Türkiye Kart sahibi bir vatandaşımız da Konya'ya geldiğinde toplu ulaşımdan, gerekli indirimlerinden, aktarmalarından faydalanabilecek" dedi.

Tanıtım toplantısına katılan PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, proje çalışmalarının 4 yıl önce başladığını belirtti. Türkiye Kart'ın Dünyada başka bir örneğinin olmadığını ifade eden Gülten, şunları söyledi:





''4 yıldır devam eden bir süreç var. Ulaştırma Bakanlığımızın stratejik planlarında yer alan Türkiye Kart Projesi'ni, Konya Büyükşehir Belediyemizle uygulamaya geçirdik. Her belediyenin kendine has tarifeleri var. Bunların uygulanması çok büyük zorluklar yaşatıyor. Şunu gururla söyleyebiliriz; dünyada, toplu ulaşımda örneği olmayan bir sistem. Bu bir takaslaşma, temassızlaşma merkezi. Her bir Konyalı, İstanbul’a gittiğinde, yeni havalimanı hattına bindiğinde buradan aldığı Türkiye Kart'la, işlemini yapabilecek. Aynı şekilde İstanbul'daki Türkiye Kart sahibi bir vatandaşımız da Konya'ya geldiğinde toplu ulaşımdan, gerekli indirimlerinden, aktarmalarından, birçok şeyden faydalanabilecek.''





'Bugün Konya'da ileride 81 ilde faaliyette olacak'

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da "Konya modeli belediyecilik anlayışıyla her manada önde ve önder olmaya çalışıyoruz. Yerelde kullandığımız Konya Kart ile herhangi bir değişim gerekmiyor. Temin ettiğiniz Türkiye Kart, sizi bugün Konya'da; ama ileride 81 ilde tüm toplu ulaşıma tek kartla kullanma imkanına kavuşturmuş olacak" ifadelerini kullandı.

Türkiye Kart nedir, özellikleri neler?

Tüm ulaşım hizmetlerinden ve finansal sistemden faydalanma imkânı sunan Türkiye Kart ile ilgili açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Türkiye Kart projesinin pilot uygulamasının Konya’da tamamlandığını, 81 ilde yaygın hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydederek, “İlk adımı Konya’da attık. Kayseri, Yozgat ve Gümüşhane’de, belediyeler ile sözleşme süreçleri de tamamlandı.” dedi.





Türkiye Kart nerelerde kullanılır?

Yıl sonunda 6 ilde kullanılmaya başlanacak olan Türkiye Kart, toplu ulaşım ile birlikte POS ve ATM cihazlarında, belediye harçları ve vergi ödemeleri, otopark ödemeleri, anlaşmalı iş yerleri, taksi ödemeleri, yiyecek ve içecek otomatlarında kullanılabilecek. Ayrıca PTT kanalları, bankalar ve devlet kurumları, çevrimiçi kanallar, mobil uygulama ve anlaşmalı iş yerleri üzerinden yükleme işlemi yapılabilecek.





TCDD ve TCDD Taşımacılık tarafından işletilen tüm raylı sistemlerde Türkiye Kart'ın devreye alınmasına yönelik çatı sözleşme süreçleri şu anda devam ediyor. GAZİRAY, BAŞKENTRAY ve İZBAN hatlarında sözleşme sonrası entegrasyon süreçlerinin başlatılacağı; ilerleyen süreçte diğer belediyeler ve operatörlerin, sisteme dahil edilerek, projenin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Türkiye Kart başvurusu nasıl yapılır, nereden alınır?

Şimdilik paylaşılanlara göre Türkiye Kart'ı almak için herhangi bir PTT şubesine gitmek yeterli olacak. Türkiye Kart'a para yükleme işlemleri ise PTT kanalları, bankalar ve devlet kurumları, online kanallar, mobil uygulama ve anlaşmalı iş yerleri üzerinden yapılabilecek.







