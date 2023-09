PTT Genel Müdürü Hakan Gültekin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, 81 ilde ulaşım hizmetleri ve finansal sistemde kullanılması planlanan Türkiye Kart Projesi ile ilgili, PTT Genel Müdürü Hakan Gülten açıklamalarda bulundu. Gülten; ''Türkiye Kart ile ilgili "dünyada toplu ulaşımda örneği olmayan bir sistem. Bu bir takaslaşma, temassızlaşma merkezi. Her bir Konyalı, İstanbul'a gittiğinde, yeni havalimanı hattına bindiğinde, buradan aldığı Türkiye Kart ile işlemini yapabilecek. Aynı şekilde İstanbul'daki Türkiye Kart sahibi bir vatandaşımız da Konya'ya geldiğinde toplu ulaşımdan, gerekli indirimlerinden, aktarmalarından faydalanabilecek" dedi.

''4 yıldır devam eden bir süreç var. Ulaştırma Bakanlığımızın stratejik planlarında yer alan Türkiye Kart Projesi'ni, Konya Büyükşehir Belediyemizle uygulamaya geçirdik. Her belediyenin kendine has tarifeleri var. Bunların uygulanması çok büyük zorluklar yaşatıyor. Şunu gururla söyleyebiliriz; dünyada, toplu ulaşımda örneği olmayan bir sistem. Bu bir takaslaşma, temassızlaşma merkezi. Her bir Konyalı, İstanbul’a gittiğinde, yeni havalimanı hattına bindiğinde buradan aldığı Türkiye Kart'la, işlemini yapabilecek. Aynı şekilde İstanbul'daki Türkiye Kart sahibi bir vatandaşımız da Konya'ya geldiğinde toplu ulaşımdan, gerekli indirimlerinden, aktarmalarından, birçok şeyden faydalanabilecek.''