Türkiye nükleerde uyum yolunda

Merve Safa Akıntürk
04:0010/10/2025, Cuma
G: 10/10/2025, Cuma
Türkiye, nükleer enerji alanındaki büyük atılımlarına paralel olarak güvenlik ve denetim mekanizmalarını da güçlendiriyor. Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK), nükleer silahların yayılmasını önlemek ve barışçıl kullanım ilkesini pekiştirmek amacıyla 'Nükleer İhracat ve Nükleer İthalat Kontrolü Yönetmeliği'ni yayınladı. Yönetmelikle, nükleer madde ve teknolojilerin ihracatithalat süreçlerine ilişkin denetim sistemi getirildi.


BARIŞÇIL KULLANIMIN TAAHHÜDÜ

Yönetmelik, özellikle nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ve nükleer güvenliğin güçlendirilmesi açısından kritik önemde. NDK tarafından yürütülecek izin, denetim ve koruma süreçleri, hem Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) standartlarına hem Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara uygun işletilecek. Yeni yönetmelikle, ihracat ve ithalat süreçlerine ilişkin çok sayıda yenilik getirildi. Her türlü madde, malzeme, ekipman, sistem ve teknoloji için kurumdan izin alınması zorunlu olacak. İhracat izinleri genellikle üç ay, ithalat izinleri altı aya kadar geçerli olacak. İhracat kapasitesi açısından da Türkiye’ye yeni fırsatlar sunacak.


