Türkiye savunma sanayisi mini İHA'larda yeni sayfa açıyor

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen insansız hava araçları ve kullanım konseptlerine yenileri ekleniyor. FPV kamikaze dronlar üreten SkyDagger, sabit kanatlı yeni kamikaze sürü İHA SKYDAGGER TOYCA 05'i geliştirdi. Baykar ve Skydagger işbirliği ile iki farklı İHA sistemi entegre şekilde kullanıldı ve Bayraktar KALKAN DİHA'dan Skydagger 7 FPV kamikaze dron başarıyla bırakıldı.
- SKYDAGGER TOYCA 05, 70 kilometre menzil, 5 kilogram yüksek infilaklı harp başlığı, mesh sürü haberleşme, anti-jamming koruma, FPV veya tam otonom uçuş gibi özelliklerle görev yapacak.
- Skydagger, sabit kanat İHA'dan yılda 30 binden fazla üretim kapasitesine sahip bulunuyor.
İHA'dan kamikaze bırakıldı
Skydagger ise Türk savunma sanayisi açısından önemli bir havadan fırlatma konsepti testine ilişkin görüntüyü paylaştı.
Testte, Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar KALKAN Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı'ndan (DİHA) Skydagger 7 FPV kamikaze dronu başarıyla bırakıldı.
Böylece iki farklı İHA sistemi entegre bir şekilde görev icra etmiş oldu.
Bayraktar Kalkan DİHA, keşif, gözetleme ve istihbarat görevlerinin yanı sıra bu testteki gibi, daha küçük mühimmat veya kamikaze dronları havadan fırlatmak için bir platform olarak kullanılabiliyor. Bu sayede fırlatılan dronun menzili ve görev süresi önemli ölçüde artıyor.