Türkiye, yeni normalde internetten alışverişi sevdi

COVID-19'un Türkiye, Brezilya, Çin, Almanya, İtalya, Kore Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Güney Afrika ve İsviçre’deki yer alan tüketiciler üzerindeki çevrimiçi satın alma davranışına etkisini inceleyen ve 3.700 kişinin yanıtlarından yola çıkılarak oluşturulan rapora göre; Türkiye’de tüketicilerin %60’ı pandemi sona erdiğinde de edindikleri online satın alma alışkanlıklarını devam ettireceklerini belirtiyor.

Geniş ekosistemiyle farklılaşan ve özgün iş modeliyle Türkiye dahil 14 ülkede faaliyet gösteren Inveon, global faaliyetlerinin bir adımı olarak Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) ve İsviçre E-ticaret ve Dijital Derneği (NetComm Suisse) ile ortak olarak “COVID-19 ve Küresel E-ticaret Dinamikleri” başlıklı bir rapor hazırladı.

60’tan fazla kurumun e-ticaret altyapısını oluşturan ve sürdürülebilir bir büyüme göstermelerini sağlayan Inveon, bu çalışmalarla edindiği bilgi birikimini araştırmalar ile destekleyerek global e-ticaret dinamikleri konusunda yol gösterici görevini üstlenmeye devam ediyor.

Türkiye’de 54 yaş üstü tüketiciler internetten alışveriş yapmaya başladı.

Araştırmanın bulguları uluslararası geniş katılımla gerçekleşen online bir etkinlik ile kamuoyu ile paylaşıldı. Rapora göre; Çin, Türkiye ve Kore Cumhuriyeti'ndeki tüketicilerin %50'den fazlasının Covid-19 nedeniyle çevrimiçi alışverişe geçiş yaptığı ortaya çıkarken, Türkiye’de 54 yaş üzeri tüketicilerin neredeyse %80'i internetten daha sık alışveriş yaptıklarını belirtiyor.

Covid-19 öncesi ve Covid-19 sonrası internetten alışveriş oranlarının da karşılaştırıldığı raporda, seyahat ve turizm satışları genel olarak ciddi bir azalmaya giderken; yeme & içme kategorisinin ciddi bir ilgi görerek en çok tercih edilen e-ticaret ürün kategorilerinde kozmetik & kişisel bakım ve dijital eğlence & streaming platformları ile ilk 3’e girdiği görülüyor.

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Türkiye, besin ve vitamin takviyeleri ile sağlık ürünleri siparişinde ilk sıralarda…

Haftalık satışlarda Türkiye’de, yaklaşık 4 müşteriden 1'i kişisel bakım ürünleri satın alırken; Çin, Kore ve Türkiye, besin ve vitamin takviyeleri ile sağlık ürünleri sipariş sıklığında büyük bir artış gösteriyor. Covid-19'un çevrimiçi harcamalara etkilerinin de incelendiği raporda, Türkiye Covid-19 döneminde haftalık moda ve aksesuar alımlarında en yüksek orana sahip ülke olarak dikkat çekse de; ortalama harcama açısından bakıldığında, Türkiye’de müşterilerin bu kategorideki ürünlerde diğer ülkelere göre düşük harcama yaptığı anlaşılıyor.

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Türkiye, eve teslimat seçeneğinde lider…

Tüketicilerin tercih ettikleri teslimat yöntemleri de ülkelere göre farklılık gösteriyor. Türkiye’de kapıda ödeme tercihi 2020’nin ilk aylarında %4 olurken, bu oran Covid-19 sonrası %31 olarak gerçekleşiyor. Türkiye’de teslimat seçeneklerinde; eve teslimat %96, işyerine teslimat %32, teslim alma noktasından teslim alma ise %15 oranında tercih ediliyor.

Türkiye, Çin ve Rusya interneti temel ürün alışverişinde kullanıyor…

Covd-19 ile birlikte Türkiye, Çin, Rusya gibi ülkelerde insanlar internet üzerinden “temel ürün” alışverişine yönelirken Almanya, İsviçre gibi ülkelerde böyle bir durum söz konusu değil. Özellikle 55 yaş üstü tüketicilerin %73’ü temel ürün alışverişine ağırlık verirken; Brezilya, Türkiye, Çin ve Güney Afrika'dan katılımcıların yaklaşık %50'si dijital eğlence ve isteğe bağlı ürünlere de ilginin arttığını belirtiyor.

Rapor, insanların seyahat ve eğlenceye bakış açısını da yansıtıyor…

Türkiye’deki tüketicilerin %70’ten fazlası seyahat tercihlerinin ülke içine yöneleceğini belirtiyor. Bunun yanı sıra, Türkiye, Çin ve Güney Afrika vatandaşları çoğunlukla dijital eğlence platformlarında daha fazla zaman geçirmeyi seviyor. Çinli katılımcıların %43'ü ve Türk katılımcıların %39'u yalnızca dijital kanallar üzerinden tüketmekle kalmayıp aynı zamanda kendi dijital içeriklerini de oluşturmaya başladıklarını belirtiyor. Konuya ilişkin görüşlerini bildiren Inveon Kurucusu ve Yönetici Ortağı Yomi Kastro:

” Inveon olarak, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) ve İsviçre E-ticaret ve Dijital Derneği (NetComm Suisse) ile ortaklaşa hazırladığımız rapor net bir şekilde bize şunu anlatıyor; e-ticareti iş stratejilerinin merkezine koyan şirketler Covid sonrası döneme en hazır olanlar. Covid-19 ile birlikte tüketici davranışları hızlı bir şekilde değişiyor ve buna ayak uydurmak için doğru partnerlerle iyi planlanmış aksiyonlar alınması gerekiyor. Değişen dinamiklere çevik cevaplar vermek bu dönemde başarıyı belirleyen en önemli etken haline geldi. Inveon olarak, hızlı adaptasyon yeteneğine sahip ürünlerimiz sayesinde markalarımızın ihtiyaçlarına kısa sürede cevap vererek bunu birinci elden deneyimledik ve süreci başarıyla geçirdik. Bundan sonraki süreçte de hızlı hareket etme imkanı sağlayan kabiliyetli altyapılarla çalışan markaların, daha da güçleneceğini göreceğiz. Ayrıca FMCG ve ilaç gibi henüz yoğun e-ticaret varlığı göstermeyen endüstriler için de önemli bir fırsat söz konusu olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. COVID-19 ve küresel e-ticaret dinamikleri başlıklı raporda, değişen tüketici alışkanlıklarının uzun süreli olacağı vurgulanırken, Kastro bu dönem için şu yorumda bulundu:

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“Çin ve Türkiye’deki tüketiciler, fiziksel mağazalara kıyasla çevrimiçi satın alımlara daha yoğun ilgi gösteriyor. Bu dönem özellikle e-ticaretin gelişeceği dönem olarak hepimize önemli ipuçları veriyor. Bu döneme adapte olan markaların e-ticaret sahnesindeki varlıklarını artıracağını öngörüyoruz. Bu sebeple tüm dünyada değişen dinamikleri yakından takip ederek, deneyimlerimizi ve bilgi birikimimizi bu gözlemler ile birleştiriyor ve birlikte çalıştığımız tüm markalara sürdürülebilir bir büyüme sunuyoruz.”

Inveon Hakkında

Inveon, dijital ticaret odaklı altyapı çözümleri, mobil uygulamaları ve dijital büyüme danışmanlığı sunan bir teknoloji şirketidir. Kurulduğu 2006 yılından bu yana perakende ve tüketim ürünleri gibi sektörlerde dijital ticaret ortağı olarak hizmet veren Inveon, İstanbul, Londra, Cenevre ve Dubai’de bulunan ofisleri ve resmi Ar-Ge merkezinde geliştirilen dijital ticaret çözümleri ile 14 ülkede 40 milyondan fazla kullanıcıya ulaşmaktadır. Inveon, Türkiye’nin en hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketinden biri olarak 2017, 2018 ve 2019 yıllarında art arda Deloitte Fast 50 ödülünü almaya hak kazanmıştır. Ayrıntılı bilgi için www.inveon.com adresini ziyaret edebilirsiniz.