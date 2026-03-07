Yeni Şafak
Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti

13:507/03/2026, Cumartesi
Firma 7 ana kategoride 300'den fazla ürün üretiyordu.
Firma 7 ana kategoride 300'den fazla ürün üretiyordu.

Karaman'da 40 yıl önce kurulan ve bir dönem Ülker ile ortaklık yapan Modern Çikolata iflas etti. Geçen yıl konkordato ilan eden ve 3 binden fazla çalışanı bulunan şirket, Türkiye'nin büyük sanayi kuruluşları arasında yer alıyordu.

Karaman'da faaliyet gösteren ve Türkiye'nin önemli gıda üreticilerinden biri olarak bilinen Modern Çikolata iflas etti. Yaklaşık 40 yıl önce kurulan şirket, geçen yıl konkordato ilan etmişti.

Yıllık 140 bin ton üretim kapasitesine sahip olan Modern Çikolata, özellikle market zincirleri için özel üretim yapmasıyla biliniyordu. Ülker ile ortaklık yapan şirket, bisküvi, çikolata, kek, kraker, çikolata bar, gofret ve kremalı çikolata olmak üzere 7 ana kategoride 300'den fazla ürün üretiyordu.

İSO 500
LİSTESİNE DE GERMİŞTİ

Konkordato süreci öncesinde şirketin çalışan sayısı 3 bini aşmıştı. Modern Çikolata aynı zamanda bölge ülkelerine çikolata ve çikolatalı ürünler ihraç ediyordu. Şirket, 2023 yılına kadar İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer alırken, 2023 Kurumlar Vergisi Karaman listesinde ise 7. sırada bulunuyordu.



