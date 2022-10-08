​Türkiye’nin fiber ağı 550 bin km’ye çıkacak.

Altyapıyla ilgili son durumun paylaşıldığı raporda, bugün fiber altyapı uzunluğunun 471 bin kilometreyi aştığı, 2008 yılında 6 milyon dolayında olan genişbant internet abone sayısının ise 88,2 milyona çıktığı belirtildi. Raporda, 2023 yılında Türkiye'de fiber uzunluğun 550 bin kilometreye çıkarılması ve yüksek hızlı genişbant internet abone sayısının 10 milyona ulaşması hedeflendiği belirtilerek, “Ayrıca mobil internet altyapısının da geliştirilmesi amacıyla yerli ve milli 5G şebekelerinin kurulması desteklenmektedir" ifadeleri kullanıldı.

4 ABONEDEN BİRİ FİBER

Raporda şu ifadelere yer verildi: “Fiber altyapıya yönelik artan yatırımlarımız ve çalışmalarımız internet hızının artışında da önemli bir rol oynamış ve 2010 yılında sabit genişbant abonelerin yüzde 94'ü 8 megabit/saniye altında internet hizmeti alırken, bugün itibarıyla abonelerin yaklaşık yüzde 56'sı 10-24 megabitbit/saniye, yüzde 35'i ise 24-100 megabit/saniye hızında internet hizmeti almaktadır. Altyapıdaki tüm bu gelişmeler fiber internet abone sayılarında da kendini göstermiş ve fiber abone sayımız 2010 yılında 150 bin dolayında iken bugün 5 milyona yaklaşmıştır. Bu ise yaklaşık olarak şu andaki her dört sabit aboneden birinin fiber internet hizmeti aldığı anlamına geliyor. Bu çerçevede geçen yıl toplam internet abone sayımızdaki artış oranı yüzde 7 iken, eve kadar fiber abone sayısındaki artış ise yüzde 30'a yaklaşmıştır."

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