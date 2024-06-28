Türkiye'nin gri listeden çıkarılması dünya basınında: 'Yabancı yatırımcıyı çekecek'

Singapur 'da düzenlenen Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) Genel Kurul toplantısında gözler Türkiye üzerindeydi.





FATF, Türkiye'yi kara para aklama ve terörizmin finansmanı konusunda yetersiz kalan ülkelerin yer aldığı gri listeden çıkardı.





"Yatırımcı güvenini artıracak"





Bu kararın ardından ABD merkezli Bloomberg, Türkiye için olumlu gelişmelerin yaşanacağını belirtti. Bloomberg, Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasının, ülkenin uluslararası finansal piyasalarla ilişkilerini güçlendireceğini ve yatırımcı güvenini artıracağını öngördü.









"Yüksek enflasyonla mücadeleye yardımcı olacak"





Yabancı sermayenin Türkiye'ye giriş yapacağının belirtildiği haberde şu ifadeler kullanıldı:





Türkiye, kara para aklamayla mücadele gözlemcisinin gri listesinden çıkarıldı; bu, ülkenin yabancı sermayeyi çekme çabalarını artıracak bir hamle.





Bloomberg Intelligence'a göre sermaye akışının hızlanması, Türk ekonomisinin dış kırılganlıklarının azaltılmasına, liranın desteklenmesine ve yüksek enflasyonla mücadeleye yardımcı olacak.





Geçtiğimiz yıl yapılan genel seçimlerden bu yana Türkiye, ortodoks ekonomi politikalarını yeniden uygulamaya koymak ve kendisini olumlu bir yatırım hedefi olarak konumlandırmak için çabalıyor.





Gri listeden” çıkarılma, sermayenin 1,1 trilyon dolarlık ekonomisine çekilmesine yardımcı olabilir. Uluslararası Para Fonu'nun 2021 tarihli bir raporu, gri listedeki ülkelerin "sermaye girişlerinde büyük ve istatistiksel olarak anlamlı bir azalma" yaşadığını ortaya koydu.







