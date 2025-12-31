Türkiye'nin ham çelik üretimi kasımda yıllık bazda yüzde 10 arttı

"2026 yılına girilirken ithalat baskısının yanı sıra Avrupa Birliği Komisyonunun yılın ikinci yarısında yürürlüğe koymayı öngördüğü yeni korunma tedbirlerinin çelik sektörümüzün ihracatı üzerinde büyük tahribat oluşturmasından endişe duyulmaktadır. AB Komisyonu, teklif ettiği yeni korunma önlemine ek olarak 1 Ocak 2026'da resmen yürürlüğe girecek ve başlangıçta çelik, alüminyum, çimento, gübre ve elektrik olmak üzere 5 sektörü kapsayan SKDM'nin kapsamını türev ürünleri de içerecek şekilde genişletmeyi planlamaktadır. Serbest ticareti büyük ölçüde durdurma noktasına getiren yaklaşımlara karşı mütekabiliyet esasları çerçevesinde önlem alınması, çelik sektörümüz açısından hayati önem taşımaktadır."