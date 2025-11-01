Türkiye'ye teknoloji üssü kurulacak

Uber CEO'su Khosrowshahi, Türkiye'nin, dijital platformları benimseme açısından küresel ölçekte bir referans noktası olduğunu vurguladı. Khosrowshahi, sözlerini şöyle sürdürdü: "İstanbul'da taksilerin yüzde 95'i Uber uygulamasını kullanıyor ve tanıtımımızdan bu yana 100 milyon yolculuk sayısına ulaşmak üzereyiz. Bu, ülke genelindeki iş ortaklarımız, sürücülerimiz ve yolcularımızla birlikte başardığımız inanılmaz bir dönüm noktası. İlk 5 yıl içinde İstanbul'daki teknoloji merkezine 200 milyon doların üzerinde yatırım yapacağız. Teknoloji ekibinin kapasitesini de iki katına çıkaracağız. Bu gelişmeyle Türkiye, insanları, ürünleri ve ekonomileri dünyanın dört bir yanında hareket ettiren teknolojilerin geliştirilmesinde merkezi bir rol üstlenecek."