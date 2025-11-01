Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye'ye teknoloji üssü kurulacak

Türkiye'ye teknoloji üssü kurulacak

Cabir Turğut
Cabir Turğut
04:001/11/2025, Cumartesi
G: 1/11/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Uber; Brezilya, Hindistan ve Hollanda'dan sonra ABD dışındaki 4. küresel teknoloji merkezini İstanbul'da kuracak.
Uber; Brezilya, Hindistan ve Hollanda'dan sonra ABD dışındaki 4. küresel teknoloji merkezini İstanbul'da kuracak.

Uluslararası ulaşım ağı şirketi Uber; Brezilya, Hindistan ve Hollanda'dan sonra ABD dışındaki 4. küresel teknoloji merkezini İstanbul'da kuracak. 5 yılda 200 milyon dolarlık yatırım büyüklüğüne ulaşacak teknoloji merkezi ile Türkiye, Uber'in küresel yazılım geliştirme ağında stratejik bir konum üstlenecek.

Uluslararası ulaşım ağı şirketi Uber, İstanbul'da Küresel Teknoloji Geliştirme ve Yazılım Merkezi kuracak. Hızlı yemek ve market teslimat platformu Trendyol Go'nun çoğunluk hisselerini satın alarak Türkiye'deki faaliyetlerini büyüten şirket, teknoloji merkezine 5 yılda 200 milyon dolar yatıracak. Uber'in Brezilya, Hindistan ve Hollanda'dan sonra ABD dışındaki 4. teknoloji merkezi olacak yeni yatırımıyla Türkiye, şirketin küresel yazılım geliştirme ağında stratejik bir konum üstlenecek.

MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI

Teknoloji merkezinin tanıtım etkinliği dün Esma Sultan Yalısı'nda, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Uber Global Üst Yöneticisi (CEO) Dara Khosrowshahi ile Uber Teknoloji Direktörü Praveen Neppalli Naga'nın katılımıyla gerçekleştirildi. Programda, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanlığı ile Uber arasında, Türkiye'deki yatırım faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

AVRUPA'NIN PARLAYAN YILDIZI

Bakan Kacır, burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin teknoloji girişimciliğinde Avrupa'nın parlayan yıldızı olarak nitelendirildiğini söyledi. Ülkemizden doğan ve milyar dolar değerlemeyi aşan 7 girişimin 6'sının elde ettiği başarıların arkasında sundukları desteklerin bulunduğunu anlatan Kacır, "Bugün ulaştığımız kazanımların özgüveniyle 2030 yılına dek Türkiye'den 100 bin teknoloji girişiminin doğmasını ve Turcorn'larımızın yani milyar dolarları aşan Türk unicornların sayısının artırılmasını ve değerinin 100 milyar doları aşmasını hedefliyoruz" dedi.

YILLIK UDY GİRİŞİ YÜZDE 50'Yİ AŞTI

Burak Dağlıoğlu da yılın ilk 8 ayında Türkiye'nin uluslararası doğrudan yatırımlar (UDY) açısından 10,6 milyar dolarlık bir giriş sağladığını belirterek, "Veriler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50'den fazla bir yatırım artışına işaret ediyor. Aynı bağlamda son 12 ay verisi ise 15,6 milyar dolar oldu. Bahsettiğimiz veriler ülkeye uluslararası yatırımcı ilgisinin arttığının somut bir göstergesi" diye konuştu.

100 milyon yolculuk sayısını yakalıyoruz

  • Uber CEO'su Khosrowshahi, Türkiye'nin, dijital platformları benimseme açısından küresel ölçekte bir referans noktası olduğunu vurguladı. Khosrowshahi, sözlerini şöyle sürdürdü: "İstanbul'da taksilerin yüzde 95'i Uber uygulamasını kullanıyor ve tanıtımımızdan bu yana 100 milyon yolculuk sayısına ulaşmak üzereyiz. Bu, ülke genelindeki iş ortaklarımız, sürücülerimiz ve yolcularımızla birlikte başardığımız inanılmaz bir dönüm noktası. İlk 5 yıl içinde İstanbul'daki teknoloji merkezine 200 milyon doların üzerinde yatırım yapacağız. Teknoloji ekibinin kapasitesini de iki katına çıkaracağız. Bu gelişmeyle Türkiye, insanları, ürünleri ve ekonomileri dünyanın dört bir yanında hareket ettiren teknolojilerin geliştirilmesinde merkezi bir rol üstlenecek."


#Uber
#Teknoloji
#Ekonomi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KİRA ZAMMI KASIM 2025: Kasım ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? TÜFE ortalaması değişiyor mu? İşte beklenen oranlar ve örnek hesaplama