Ekonomi Ukrayna hava sahası kapanınca Antalya- Moskova uçuşu iki saat uzadı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ukrayna hava sahası kapanınca Antalya- Moskova uçuşu iki saat uzadı

Rusya'nın saldırısının ardından Ukrayna'nın hava sahasının kapanmasıyla uçaklar bunun yerine Bulgaristan, Macaristan, Slovakya, Polonya, Litvanya ve Letonya hava sahalarını geçerek Moskova'ya ulaşmaya başladı. Bu gelişme sonrası Moskova ile Antalya arasındaki uçuş süreleri yaklaşık 2 saat uzadı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Ukrayna hava sahası kapanınca Antalya- Moskova uçuşu iki saat uzadı
Foto/arşiv

Rusya'nın çarşamba günü Ukrayna'ya başlattığı harekatın ardından Ukrayna hava sahasını kapatınca yüzlerce uçuş iptal edildi. Rusya da ülkenin güneyindeki tüm havalimanlarında uçuşları durdurdu. Radar görüntülerinde de Ukrayna üzerindeki uçuş trafiğinin tamamen durduğu görüldü.

Kapanan hava sahası nedeniyle Türkiye'den yapılan bazı uçuşların süresi de uzadı.

Rusya'dan gelen uçuş trafiğinin en yoğun yaşandığı noktalardan olan Antalya'dan Moskova'ya yapılan uçuşların süresi yaklaşık 2 saat uzadı. Uçuşta daha önce Romanya, Moldova, Ukrayna hava sahalarını kullanarak Moskova'ya ulaşan uçaklar, saldırının başladığı 23 Şubat’tan sonra Moldova ve Belarus hava sahalarını kullanmamaya başladı.

Uçaklar bunun yerine Bulgaristan, Macaristan, Slovakya, Polonya, Litvanya ve Letonya hava sahalarını geçerek Moskova'ya ulaşmaya başladı.

23 Şubat öncesinde Antalya'dan Moskova'ya Ukrayna hava sahasını kullanarak giden uçakların uçuş süresi ortalama 2 saat 54 dakikada sürerken, saldırı sonrası bu süre 4 saat 15 dakikaya kadar uzadı. Moskova'dan Antalya'ya Karadeniz üzerinden gelen uçuşların rotaları da değişti. Daha önce Karadeniz üzerinden geçerek Antalya'ya ortalama 3 saat 6 dakikada ulaşan uçaklar, saldırının başlamasıyla rotalarını değiştirip Kazakistan ve Gürcistan üzerinden gelince uçuş süresi 4 saat 50 dakikaya kadar ulaştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişiminde üçüncü gün: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler
DÜNYA
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişiminde üçüncü gün: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler

İsveç'ten ve Finlandiya'dan Rusya'ya NATO cevabı
DÜNYA
İsveç'ten ve Finlandiya'dan Rusya'ya NATO cevabı

Rusya Sovyetler dönemindeki kontrolü ele geçirmek istiyor
GÜNDEM
Rusya Sovyetler dönemindeki kontrolü ele geçirmek istiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den yeni açıklama: Ben buradayım, silahları bırakmayacağız
DÜNYA
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den yeni açıklama: Ben buradayım, silahları bırakmayacağız

Avrupa Konseyi’nden çıkarılan Rusya'dan ilk açıklama: Batı ile ilişkilerde dönüşü olmayan noktaya yakınız
DÜNYA
Avrupa Konseyi’nden çıkarılan Rusya'dan ilk açıklama: Batı ile ilişkilerde dönüşü olmayan noktaya yakınız
Gözlerini savaşa açtı

Gözlerini savaşa açtı

Bombaların yağdığı Kiev'de bir bebek sığınakta dünyaya geldi.
Antalya- Moskovauçuşu iki saat uzadı

Antalya- Moskova
uçuşu iki saat uzadı

​Ukrayna hava sahası kapanınca rotalar değişti.
Rusyanın Ukraynaya yönelik işgal girişiminde üçüncü gün

'Rus askerlerin cesetlerini<br>annelerine göndereceğiz'

'Rus askerlerin cesetlerini
annelerine göndereceğiz'

​Ukrayna'nın BM Temsilcisi savaşın nasıl biteceğini açıkladı.

11 bin kilometre menzile sahip bulunuyor.

​Rus ordusunun Ukrayna'daki ilerleyişi sürüyor.

​Rusya ile Ukrayna Minsk'te masaya oturacak.

Türk vatandaşları için tahliyeler başladı.

​Zelenskiy, Kiev'den tahliyesini reddedip "görevimin başındayım" dedi.

Dönüşü olmayan noktaya yakınız

Dönüşü olmayan noktaya yakınız

​Avrupa Konseyi'nden çıkarılan Rusya'dan ilk açıklama.

Putin, Kim Jong Un ve Beşar Esed gibi 'despotları' içeren gruba katıldı.

​Rus ordusu, Ukrayna işgalinin ikinci gününde başkent Kiev'i abluka altına aldı.

​"İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya alınması askeri ve siyasi sonuçlar doğuracak."

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.