Ülker 2022 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı: Hedef 2050’ye kadar net sıfır şirket olmak

İsrafsız şirket modeliyle faaliyet gösteren Ülker, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı. Elektrik enerjisi tüketiminin yaklaşık yüzde 43’ünü yenilenebilir kaynaklardan karşılayan Ülker; sürdürülebilir ham madde tedarikinden ambalaj yönetimine, lojistik yönetiminden atık geri dönüşümüne kadar tüm değer zincirini kapsayan karbon yönetim programını da başlattı. Şirket her alanda sera gazı emisyonlarını kontrol altına alarak, “2050’ye kadar net sıfır şirket” olmak için çalışmalarına devam ediyor. Hedeflerini ve çalışmalarını Dünyamız, Değer Zinciri, Çalışanlar ve Toplum olmak üzere dört başlık altında topladı.

Uzun vadeli hedeflerle başladıkları sürdürülebilirlik yolculuğunda başarılı bir dönemi daha geride bıraktıklarının altını çizen Ülker CEO’su Mete Buyurgan, “2022 yılıyla birlikte, 2050 Net Sıfır yolculuğumuzda orta ve uzun vadeli hedeflerimizi yeniledik ve 4 başlık altında topladık. Ayrıca bu yıl raporumuzda, İklimle Bağlantılı Finansal Beyan’a (The Task Force on Climate-related Financial Disclosures-TCFD) yönelik bilgi paylaşımına ilk kez yer verdik. Şeffaflık ilkesiyle hareket ederek, iklim değişikliğiyle bağlantılı risk ve fırsatları, yönetim yaklaşımımızı, stratejimizi, risk yönetimimizi, belirlediğimiz hedefleri ve performans göstergelerini raporumuzda paylaşıyoruz. 2022’de 30.669 ton karbon salımının önüne geçtik" dedi.