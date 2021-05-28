Ekonomi Unicredit Türkiye büyüme tahminini yüzde 4,4ten yüzde 6ya çıkardı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Unicredit Türkiye büyüme tahminini yüzde 4,4'ten yüzde 6'ya çıkardı

Unicredit, Türkiye için 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 4,4 olan büyüme tahminini yüzde 6'ya çıkardı. Unicredit, sanayi üretimi ve sektörel güven endeksinin geçen senenin son çeyreğine göre daha yavaş olsa da, Türkiye'nin imalat ve hizmet aktivitesini artırmasını bekliyor.

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​Unicredit Türkiye büyüme tahminini yüzde 4,4ten yüzde 6ya çıkardı
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Unicredit, yayımladığı bir araştırma notunda Türkiye ekonomisinin 2021’in ilk çeyreğinde yıllık yüzde 6, bir önceki döneme göreyse yüzde 1,2 büyümesini bekliyor. Kurum enflasyon tahminin ise Mayıs ayı için yüzde 16,9 olduğunu belirtti.

“Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte bizim önceki beklentimiz olan yıllık yüzde 4,4’ü aşarak muhtemelen yüzde 6 büyüyecek” diyen Unicredit, sanayi üretimi ve sektörel güven endeksinin geçen senenin son çeyreğine göre daha yavaş olsa da imalat ve hizmet aktivitesini artırmasını bekliyor.

Harcama perspektifinden ise net ihracat büyümeye pozitif bir etkisi olacağını belirten kurum, perakende satışlar ve kredi kartı harcamalarında yaşanan ivme kaybından dolayı tüketim harcamalarının düşebileceğini söylüyor.

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Bloomberg'in haberine göre 2021’in ikinci çeyreğinde ekonominin alınan karantina önlemlerinden dolayı daralabileceğini belirten banka, ikinci çeyrekte bir önceki döneme göre daralma yaşansa bile baz etkisinden dolayı yıllık bazda büyümenin yüzde 17-18 civarında olabileceğini belirtiyor.

Nisanda yüzde 17,1 olarak gerçekleşen enflasyonun gıda ve enerji fiyatlarındaki artışın yavaşlamasıyla Mayıs ayında yüzde 16,9 olarak geleceğini öngören kurum, bu düşüşün kısa dönemli olacağını keza yukarı yönlü fiyat baskısının devam ettiğini ve ekonomi açılınca daha da kuvvetleneceğini vurguladı.

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