Ekonomi Varlık Barışında süre 6 ay uzatıldı Türkiyede serbestçe tasarrufta bulunabilecekler
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Varlık Barışı’nda süre 6 ay uzatıldı: Türkiye'de serbestçe tasarrufta bulunabilecekler

Yurt dışında değerli varlığı bulunanların varlıklarını Türkiye'ye getirmeleri halinde uygulanacak gelir vergisi kanununun geçici 90. maddesi kapsamında Varlık Barışı'nın süresi 6 ay uzatıldı. Varlıklarını Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecekler.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Varlık Barışı’na ilişkin önemli gelişme yaşandı. Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye’ye getirilmesine ilişkin süre 6 ay daha uzatıldı.

TÜRKİYE'DE VARLIKLARINI SERBESTÇE TASARRUF EDEBİLECEKLER

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de Varlık Barışı’na ilişkin süre 6 ay daha uzatıldı. Buna göre, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını 30/06/2020 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecekler.

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