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Ekonomi Vauk Dağı Tünelinin yüzde 20si tamamlandı İki yıl sonra açılacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Vauk Dağı Tüneli’nde son durum: Vauk Dağı tüneli ne zaman tamamlanacak?

Vauk Dağı Tüneli’nin yüzde 20’si tamamlandı: İki yıl sonra açılacak

Bayburt- Gümüşhane karayolu güzergahındaki bin 875 rakımlı Vauk Dağı'nda yapımı süren çift tüplü tünelin yüzde 20'si tamamlandı. Toplam uzunluğu 14 bin 960 metre olacak tünel, Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayacak ve iki yıl sonra tünelin açılışı yapılacak.

Haber Merkezi DHA
Vauk Dağı Tünelinin 2 yıl sonra tamamlanması planlanıyor.
Vauk Dağı Tünelinin 2 yıl sonra tamamlanması planlanıyor.

Tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan ve inşaatına 2018 yılında başlanan Vauk Dağı Tüneli’nde çalışmalar devam ediyor. Toplam uzunluğu 14 bin 960 metre olan çift tüplü tünelin, yüzde 20’si tamamlandı.

Doğu Karadeniz’i, Doğu Anadolu’ya bağlayacak olan tünel tamamlandığında sürücüler de rahat bir nefes alacak. Özellikle kış aylarında kar ve buzlanma sebebiyle sürücülere zor anlar yaşatan Vauk Dağı kolayca aşılacak.

Vauk Dağı Tüneli’nin yüzde 20’si tamamlandı
FOTOĞRAF 10
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Tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan ve inşaatına 2018 yılında başlanan Vauk Dağı Tüneli’nde çalışmalar devam ediyor. Toplam uzunluğu 14 bin 960 metre olan çift tüplü tünelin, yüzde 20’si tamamlandı.
Title
Doğu Karadeniz’i, Doğu Anadolu’ya bağlayacak olan tünel tamamlandığında sürücüler de rahat bir nefes alacak. Özellikle kış aylarında kar ve buzlanma sebebiyle sürücülere zor anlar yaşatan Vauk Dağı kolayca aşılacak.
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. 25 dakikalık yol, 10 dakikaya düşecek. Yaklaşık 850 milyon lira maliyetle yapılan tünel ekonomiye de yıllık 70 milyonluk tasarruf sağlayacak.
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2 YIL SONRA AÇILIŞI YAPILACAK <br> <br> Tünel çalışmaları hakkında bilgi veren Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, bu yıl ödenek noktasında herhangi bir sıkıntının olmayacağını ve projeyi de 2 yıl içinde bitireceklerini ifade etti.
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Vali Epcim, Vauk Tüneli, Doğu Karadeniz Bölgesi’ni hem İç Anadolu’ya hem de Doğu Anadolu’ya bağlayacak. Bu durum bölgemiz için önemli bir fırsat olacak. Proje kapsamında çalışmalar devam ediyor. Özellikle bu yıl ciddi bir ilerleme kat edeceğiz. 2 yıl sonra ise tünelin açılışını yapacağız” dedi.
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‘BÖLGE İÇİN ÖNEMLİ BİR KAZANIM’ <br> <br> Çalışmaları yerinde inceleyen AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal da, Karadeniz’i, Doğu’ya ve Uzak Doğu’ya bağlayacak çok stratejik altyapı çalışmaları yapılıyor. Vauk Dağı ve Kop Dağı tünelleri de bu çalışmalara örnektir. Ulaşım, hem ekonomiyi hem de turizmi etkiliyor. İşte bu dev projeler, bölgeye ekonomisine katkı sağlayacak...
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Erzurum, Gümüşhane, Bayburt ve Trabzon arasını 3 buçuk saate indirmek ekonomik olarak büyük bir ufuk açıyor. Bu tünel projesi aynı zamanda turizmi de etkileyecek. Özellikle Arap turistleri, tünel sayesinde Karadeniz’den, Doğu Anadolu’ya geçebilecek diye konuştu.
Title
Vauk Dağı Tüneli’nin yüzde 20’si tamamlandı
Title
Vauk Dağı Tüneli’nin yüzde 20’si tamamlandı
Title
Vauk Dağı Tüneli’nin yüzde 20’si tamamlandı
Vauk Dağı Tüneli’nin yüzde 20’si tamamlandı
Bayburt- Gümüşhane karayolu güzergahındaki bin 875 rakımlı Vauk Dağı'nda yapımı süren çift tüplü tünelin yüzde 20'si tamamlandı. Toplam uzunluğu 14 bin 960 metre olacak tünel, Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayacak.


  • 25 dakikalık yol, 10 dakikaya düşecek. Yaklaşık 850 milyon lira maliyetle yapılan tünel ekonomiye de yıllık 70 milyonluk tasarruf sağlayacak.

2 YIL SONRA AÇILIŞI YAPILACAK

Tünel çalışmaları hakkında bilgi veren Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, bu yıl ödenek noktasında herhangi bir sıkıntının olmayacağını ve projeyi de 2 yıl içinde bitireceklerini ifade etti.

Vali Epcim, "Vauk Tüneli, Doğu Karadeniz Bölgesi’ni hem İç Anadolu’ya hem de Doğu Anadolu’ya bağlayacak. Bu durum bölgemiz için önemli bir fırsat olacak. Proje kapsamında çalışmalar devam ediyor. Özellikle bu yıl ciddi bir ilerleme kat edeceğiz. 2 yıl sonra ise tünelin açılışını yapacağız” dedi.

DHA
Toplam uzunluğu 14 bin 960 metre olan çift tüplü tünelin, yüzde 20’si tamamlandı.

‘BÖLGE İÇİN ÖNEMLİ BİR KAZANIM’

Çalışmaları yerinde inceleyen AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal da, "Karadeniz’i, Doğu’ya ve Uzak Doğu’ya bağlayacak çok stratejik altyapı çalışmaları yapılıyor. Vauk Dağı ve Kop Dağı tünelleri de bu çalışmalara örnektir. Ulaşım, hem ekonomiyi hem de turizmi etkiliyor. İşte bu dev projeler, bölgeye ekonomisine katkı sağlayacak. Erzurum, Gümüşhane, Bayburt ve Trabzon arasını 3 buçuk saate indirmek ekonomik olarak büyük bir ufuk açıyor. Bu tünel projesi aynı zamanda turizmi de etkileyecek. Özellikle Arap turistleri, tünel sayesinde Karadeniz’den, Doğu Anadolu’ya geçebilecek" diye konuştu.

Avrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nin yüzde 68’i tamamlandı
FOTOĞRAF 8
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Gümüşhane- Trabzon kara yolu üzerinde yapılan ve dönemin başbakanı Binali Yıldırım tarafından 17 Mart 2017'de temeli atılan Yeni Zigana Tüneli'nde delme çalışmaları, çift yönlü sürdürülüyor.
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Projeyle Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Köstere köyü mevkisi ile Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Başarköy köyü arasında, her biri 14,5 kilometre ve toplam 29 kilometre uzunluğunda çift tünel inşa ediliyor.
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Yeni Zigana Tüneli ile Başarköy Vadisi'nden 1015 metre kotundan girilip, 1264 metre kotuna yüzde 3,30 eğimle tırmanılacak.
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Yüzde 0,85 eğimle de inilerek, Köstere Vadisi'nden 1212 metre kotundan çıkacak tünelle Zigana Dağı geçilecek.
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​Mevcut Zigana Tüneli, yaklaşık 1800 metre kotlarından geçerken, Yeni Zigana Tüneli'ne ise yaklaşık 800 metre daha düşük kottan girilerek, Zigana Dağı geçilmiş olacak.
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Tünel, Gümüşhane ile Trabzon arasındaki ulaşımı 40 dakika kısaltacak. 2021 yılında hizmete alınması planlanan ve 1 milyar liraya mal olacak Yeni Zigana Tüneli inşaatının yüzde 68´i tamamlandı.
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Doğu Karadeniz'i Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahtaki Zigana, tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak. Dünyanın en büyük kara yolu tünelinin ise 18,2 kilometre uzunluğuyla Çin'de bulunan 'Zhongnanshar' adlı, çift tüplü tünel olduğu belirtildi.
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Avrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nin yüzde 68’i tamamlandı
Avrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nin yüzde 68’i tamamlandı
Doğu Karadeniz Bölgesi'ni Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta; tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise 14,5 kilometreyle en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak Yeni Zigana Tüneli inşaatının yüzde 68´i tamamlandı.

Sinop'ta bir tane daha tünel bulundu: Gizemi araştırmalarla çözülecek
FOTOĞRAF 8
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'Güneş, kum, deniz' üçlemesi, tarihi ve doğal güzellikleri ile 'Karadeniz'in Bodrum'u' olarak adlandırılan Sinop'un yer altı tarihi zenginliği ise gizemini koruyor. Kentte, Ada Mahallesi'nde, içerisinde Kral Mitridat'ın mezarı ile 'Yedi Kuyular' adlı mağaranın olduğuna inanılan 3 bin yıllık tüneller yer alıyor.
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Eski çağlarda savaşlardan korunmak amacıyla inşa edildiği bilinen ve yüksekliği yaklaşık 2,5 metre, genişliği ise yarım metre olan tünellerin 10 kilometre uzunluğunda ve çok sayıda çıkışı olduğu tahmin ediliyor. Kentte, 3 bin yıllık tünellerle bağlantılı olduğu değerlendirilen yeni bir tünel daha bulundu.
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Öğretmen Okulu arka tarafından girilen tünelin, Ada mevkisinde yer alan tünele benzerliği ile dikkat çekiyor. Bazı noktalarında tahribatlar olan tünel, şehir merkezine doğru ilerliyor.
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Bu tüneller dünya mirası<br>​<br>​ Sinop'ta yer alan bu 3 bin yıllık tünellerin önemine dikkat çeken Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Sinop'un vizyonunu eğitim, kültür ve turizmdir. Bu anlamda Sinop turizmine katkı sağlayabilecek tarihi değerlerin ortaya çıkması bizim için çok ciddi ve sevindirici bir olay. Ancak bunların sadece tespit edilmesi yeterli değil. Biz şifahen Sinop'un altında böyle tüneller olduğunu biliyorduk. Bu bilgileri de basın yoluyla bütün Türkiye ile paylaştık. Bu tünellerin bulunması ve tespit edilmesi yeterli değil. Bunların mutlaka turizme kazandırılması lazım. Bu bir dünya mirası ve bu mirası bütün dünya ile paylaşmak gerekiyor. Sinop, doğasıyla ve tarihi değerleriyle 7 bin yıllık zengin bir medeniyete ev sahipliği yapıyor. Bulunan tüneller de bunun bir göstergesi. Bu bir dünya mirasıdır ve bunu dünyayla paylaşmalıyız. Bu anlamda her zaman iş birliğine hazırız. Bu tünellerin Sinop turizmine kazandırılması, gün yüzüne çıkartılması, ziyaretçi kabul etmesi için bir an önce harekete geçeceğiz dedi.
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'SİNOP GİZEMİNİ KORUYOR'<br>​<br>​ Sinop'un en parlak döneminin Kral Mitridat dönemi olduğunu ifade eden Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun ise, “O dönemde Sinop bir kültür merkezidir ve Mısır'dan Sinop'a birçok bilim adamı getirilmiştir. Sinop'un kartal ve yunus figürlü altın parası vardır. Yunus bereketi, kartal ise gücü gösterir. Anadolu'nun en güçlü krallığı Sinop'ta Kral Mitridat dönemimde kurulmuştur. Kral Mitridat, Roma'yı üç defa dize getirmiştir. Kral Mitridat'ın mezarının bugün kazı yaptığımız Balatlar Kilisesi'nin yakınlarında olduğunu tahmin ediyoruz. Bütün dünya Kral Mitridat'ın peşinde. Ayrıca yine o dönemde şehrin altı tünellerle işlenmiştir. Şehir, akciğerler gibi labirentlerle birbirine bağlanmıştır. Hatta tünellerin Akliman'a kadar gittiği söyleniyor. Tünellerin gün yüzüne çıkarılmasındaki en büyük problem, yapılaşmadır. Çünkü tünellerin bazı bölümleri, binaların taban duvarlarıyla engellenmiştir ve bir tıkanma söz konusudur. Sinop gizemini koruyor, bundan sonra yapılan araştırmalar, Sinop'un bu gizemini ortaya çıkaracaktır ifadelerini kullandı.
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MİDRİDAT KİMDİR?<br>​<br>​ Pontus kralı olarak Anadolu'da M.Ö. 120-M.Ö. 63 yıllarında hüküm sürdü. Roma Cumhuriyeti'ne karşı en başarılı ve zeki düşmanı sayıldı. Küçük yaşta öz annesinin kendisini zehirlemek istemesinden dolayı çeşitli zehirler geliştirmiştir. Tarihte ilk biyolojik silahları kullanan kişidir. Düşmanlarının yemeklerine kendi yaptığı zehirleri katarak ölmelerini sağlamıştır.
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Sinop'ta bir tane daha tünel bulundu: Gizemi araştırmalarla çözülecek
Sinop'ta Kral Mitridat'ın mezarına çıktığı tahmin edilen 3 bin yıllık tünelle bağlantılı olduğu değerlendirilen yeni bir tünel daha ortaya çıktı. Yüksekliği 2,5 metre, genişliği ise yarım metre olan tünelin sırrı araştırılacak. Sinop Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, "Yer altı akciğerler gibi labirentlerle birbirine bağlanmış kentin gizemi araştırmalarla çözülecek" dedi.

60 yıllık hayal gerçek oldu, Salmankaş Tüneli tamamlandı
FOTOĞRAF 9
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Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi'ni Trabzon ve Bayburt üzerinden daha kısa mesafede birbirine bağlayacak Salmankaş Tüneli ve bağlantı yolları projesi, 1960 yılında gündeme geldi. Proje için 2012 yılında ilk adım atılarak, çalışma başlatıldı.
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170 milyon liraya mal olan projeyle Salmankaş Geçidi'ne 4 bin 30'ar metrelik çift tüp tünel ile viyadük ve bağlantı yolları yapıldı. Trabzon'un Araklı ilçesi ile Bayburt arasında yeni ve güvenli ulaşım koridoru oluşturan projenin tamamlanmasıyla 60 yıllık hayal gerçek oldu, 3 saatlik yol mesafesi de yarıya indi.
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Tünele, İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen terör saldırısında şehit olan Bayburtlu polis memuru Hamit Şahin'in adı verildi.
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VALİ EPCİM: 60 YILDIR HAYAL EDİLİYORDU<br> <br> Salmankaş Tüneli'nin yöre halkı tarafından 60 yıldır hayal edildiğini dile getiren Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, yolun, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinin ulaşımında alternatif olacağını belirtti.
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Epcim, Bölgemize ve ilimize önemli katkıları olacak. Öte yandan bu yolun turizme de katkısı olacağını düşünüyoruz. Bu tünel, Karadeniz güzergahını kullanacak turistleri, Trabzon'a ve Araklı bölgesine daha erken yaklaştıracak. Arap turizmi için önemli bir fırsat olacak. Salmankaş Tüneli, bölgede ekonomik bir potansiyel de sağlayacak. Ulaşım süresi önemli oranda düştü bu da turistlerin Bayburt'tan Doğu Anadolu'ya geçişini hızlandıracak dedi.
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Tünelin giriş noktasındaki Çatıksu köyünde ise projenin tamamlanmasının sevinci yaşanıyor. Muhtar Numan Şahin, tünel sayesinde zamandan ve paradan tasarruf ettiklerini belirterek, Bu tünel sayesinde Bayburt- Trabzon yolu kısalmış oldu. Yöre halkı için muazzam bir gelişme. Çünkü tünel yapılmadan önce bu yolu kullanmak mümkün değildi. Şimdi Bayburt'tan sahile varmak 50 dakika sürecek diye konuştu.
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60 yıllık hayal gerçek oldu, Salmankaş Tüneli tamamlandı
Karadeniz'i Bayburt üzerinden Doğu Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Salmankaş Geçidi'ne yapılan 4 bin 30'ar metrelik çift tüp tünel ile viyadük ve bağlantı yolları projesi tamamlandı. Trabzon'un Araklı ilçesi ile Bayburt arasında yeni ve güvenli ulaşım koridoru oluşturan projenin tamamlanmasıyla 60 yıllık hayal gerçek oldu, 3 saatlik yol mesafesi de yarıya indi.

130 yıllık hayalin gerçekleşmesiyle kış aylarında geçilemeyen Ilgaz Dağı, artık tünelle aşılıyor
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Kastamonu ile Çankırı arasında yer alan Ilgaz Dağı’nda 2012 yılında başlanan proje, Karadeniz’i önce İç Anadolu’ya, ardından da Akdeniz’e bağlıyor.
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Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli, 2016 yılında çalışmaları tamamlanan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla hizmete açıldı.
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Özellikle kış aylarında sürücülerin korkulu rüyası haline gelen Batı Karadeniz’in en yüksek dağı olan Ilgaz Dağı’nda, giriş ve çıkışları görsel estetik kazandırmak amacıyla ‘köpek balığı’ ağzı şeklinde projelendirilen, biri 5 bin 370 metre diğeri 5 bin 391 metrelik iki tüpten oluşan Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli, dönemin parasıyla 572 milyon TL’ye ihale edildi.
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Yaklaşık 130 yıllık bir hayalin de gerçek olduğu Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli, Kastamonu-Ankara arasındaki ulaşımı 5 saatten 2 saate kadar da düşürdü. Kış aylarının korkulu rüyası haline gelen Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli’nden yıllık yaklaşık 1 milyon 300 bin araç geçiş yapıyor.
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3,5 saatte aşılan Ilgaz Dağı’nı 8 dakikaya düşüren Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli, Ilgaz Dağı yolunun uzunluğunu 5,4 kilometre kısaltarak 16,8 kilometreden 11,4 kilometreye indirdi.
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“35 dakikada geçtiğimiz Ilgaz Dağını 8 dakikada aşıyoruz” <br> <br> 35 dakikada geçtikleri Ilgaz Dağını 8 dakikada aştıklarını belirten Kastamonu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Tiryakioğlu, “Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tünelinin yapımına 2012 yılında başlandı, 2016 yılında bitirilerek dönemin Başbakan Binali Yıldırım tarafından hizmete açıldı. Tünelin yapımıyla birlikte 16.8 kilometre olan Ilgaz Dağı 5.4 kilometre kadar kısalarak 11.4 kilometreye düşmüştür. Yaklaşık 35 dakika süren Ilgaz Dağı geçişimiz özellikle yük ve yolcu taşıyan araçlarımız için 8 dakikaya kadar düşmüştür...
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Bu bağlamda D-100 karayolu özellikle metropol şehirler olan Ankara ve İstanbul gibi şehirlere ulaşımda özellikle kış aylarında yük taşımacılığı yapan araçlarımızın 3,5 saatte ulaştığı D-100 karayolu tünelin yapılmasıyla birlikte 40 dakikaya kadar düşmüştür. Dolayısıyla Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tünelinin yapımıyla Çankırı’ya olan bağlantımız kısalmış olup kış turizmiyle ilgili Kastamonu için milat olmuştur. Tünelimizin yapım maliyeti 580 milyon TL olup şimdiye kadar yapımından bugüne kadar 2 milyona yakın araç geçiş yapmıştır” dedi.
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“Yıllık 40 milyon liralık yakıt tasarrufu sağlıyor” <br> <br> Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tünelinin yapımıyla birlikte yaklaşık 40 milyon liralık yakıt tasarrufu sağladığını anlatan Tiryakioğlu, “Ilgaz Tüneli Kastamonu için büyük bir devrim olmuştur. Belki Türkiye’deki en uzun tünellerden birisi olma özelliğine sahiptir. Tünelin yapımıyla birlikte yıllık yaklaşık 40 milyon liralık yakıt tasarrufu sağlanmıştır...
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Özellikle kış aylarında Ilgaz Tüneli yapılmadan önce kazalar, yolda kalmalar, yol kapanmaları gibi durumları da hesap ettiğimiz zaman özellikle ve özellikle yük taşımacılığı yapan nakliyeci esnafı 3-3,5 saatte aşmaya çalıştığı Ilgaz Dağını tünelin yapılmasıyla birlikte 8 dakikada geçerek, hem kazalar, hem yol kapanmaları, hem yolda kalmalar gibi konularda ortadan kalmış oldu. Tünelin yapılmasıyla çok çok rahatladık. Emeği geçen herkeslerden Allah razı olsun” diye konuştu.
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“Tünel yapılmadan önce Ilgaz Dağında çok fazla yolda kalıyorduk” <br> <br> S.S. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi (TAŞIKO) Başkan Yardımcısı aynı zamanda Kastamonu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkan Yardımcısı Celal Kındı ise, “Ilgaz Dağından geçiş süresi 40 dakikadan 8 dakikaya kadar düşmüştür. TAŞIKO’ya bağlı araçlar, günlük buradan 17 bin 500 ton taşıma yapıyor. Günde TAŞIKO’ya bağlı yaklaşık 80 tır ve 40 kamyon araç, Ilgaz Tünelinden geçiş yapıyor. Bunların çoğunluğu orman emvalini oluşturan ürünlerdir. Tünelin özellikle nakliye esnafına çok büyük kolaylığı oldu. Bundan çok fazla tasarruf ettik” ifadelerini kullandı.
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Tünel yapılmadan önce Ilgaz Dağında çok fazla yolda kaldıklarını vurgulayan Kındı, şunları kaydetti: “Daha önceden biz, Ilgaz Dağında çok fazla zincir takıp, yolda kaldık. Şu anda çok şükür öyle bir telaşımız hiç yok. Bu yönden de çok rahatız. Tünelden yapılmadan önce bizler burada kalıyorduk, zincir takıp günlerce kaldığımız oluyordu. Bu yüzden de bekleme yapıyorduk. Bunların hepsi sağ olsun tünelin yapılmasıyla birlikte olmuyor, çok rahatız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz”
Title
(Özel) 130 yıllık hayalin gerçekleşmesiyle kış aylarında geçilemeyen Ilgaz Dağı, artık tünelle aşılıyor
Title
(Özel) 130 yıllık hayalin gerçekleşmesiyle kış aylarında geçilemeyen Ilgaz Dağı, artık tünelle aşılıyor
Title
(Özel) 130 yıllık hayalin gerçekleşmesiyle kış aylarında geçilemeyen Ilgaz Dağı, artık tünelle aşılıyor
Title
(Özel) 130 yıllık hayalin gerçekleşmesiyle kış aylarında geçilemeyen Ilgaz Dağı, artık tünelle aşılıyor
Title
(Özel) 130 yıllık hayalin gerçekleşmesiyle kış aylarında geçilemeyen Ilgaz Dağı, artık tünelle aşılıyor
Title
(Özel) 130 yıllık hayalin gerçekleşmesiyle kış aylarında geçilemeyen Ilgaz Dağı, artık tünelle aşılıyor
Title
(Özel) 130 yıllık hayalin gerçekleşmesiyle kış aylarında geçilemeyen Ilgaz Dağı, artık tünelle aşılıyor
Title
(Özel) 130 yıllık hayalin gerçekleşmesiyle kış aylarında geçilemeyen Ilgaz Dağı, artık tünelle aşılıyor
130 yıllık hayalin gerçekleşmesiyle kış aylarında geçilemeyen Ilgaz Dağı, artık tünelle aşılıyor
Kastamonu'nun 130 yıldır yapımını beklediği ve kış aylarının korkulu rüyası haline gelerek geçit vermeyen Ilgaz Dağı, tünelin yapılmasıyla birlikte sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıktı. 40 dakikada Ilgaz Dağını geçebilen sürücüler, tünelin yapımıyla birlikte kabusu olan dağı artık 8 dakikada geçebiliyor.


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