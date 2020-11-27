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Ekonomi Venezuela ABD yaptırımlarına rağmen Çine doğrudan petrol ihraç etmeye başladı
DÜNYA EKONOMİSİ

Venezuela ABD yaptırımlarına rağmen Çin'e doğrudan petrol ihraç etmeye başladı

Venezuela, ABD'nin yaptırımlarına rağmen Çin'e doğrudan petrol ihracatına tekrar başladı. Trump yönetimi tarafından Maduro hükümetini düşürmek amacıyla uygulamaya koyduğu yaptırımlar Venezuela'nın petrol ihracatını tamamen durdurma noktasına getirdi. Çin'in doğrudan Venezuela petrolünü ihraç etmeye yeniden başlaması ABD'nin yeni seçilen Başkanı Joe Biden'ın görevine resmen başlamasından önce gerçekleşti.

Haber Merkezi Reuters
ABD, Venezuela petrol sektörüyle bağlantı kuranların yaptırım riskine maruz kalacağını belirtmişti.
ABD, Venezuela petrol sektörüyle bağlantı kuranların yaptırım riskine maruz kalacağını belirtmişti.

Venezuela, ABD yaptırımlarına rağmen Çin'e doğrudan petrol ihraç etmeye yeniden başladı.

Nakliye izleme hizmeti Tanker Trackers'dan alınan verilere göre, Kyoto isimli tanker Ağustos'ta 1.8 milyon varil petrolü Venezuela'nın Jose Limanı'na ulaştırdı.

Çinli devlet şirketleri China National Petroleum Corp (CNPC) ve PetroChina , Washington yönetiminin Venezüella devlet petrol şirketi Petroleos de Venezuela (PDVSA) ile ticaret yapan şirketlere yaptırım kararını uzatmasının ardından 2019 Ağustos'unda Venezuela limanlarında ham petrol ve yakıt dolumunu durdurmuştu.

Trump Maduro'yu devirmek için yaptırım uyguladı

ABD'nin getirdiği yaptırımlar, Trump yönetiminin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu yerinden etme çabalarının bir parçasıydı fakat ABD, Venezuela'nın petrol ihracatını tamamen durdurmada ya da Maduro'nun gücünü zayıflatmada başarılı olamadı.

Venezuela petrol şirketi PDVSA'nın müşterileri, doğrudan Venezuela'dan petrol ihraç edemediklerinden şirketin öncelikle Malezya'ya olan petrol sevkiyatını arttırdılar. Malezya'ya petrol götüren tankerlerin sonrasında Malezya kıyılarında diğer boş tankerlere petrolünü aktarmasının ardından petroller başka gemilerle Çin'e gönderiliyordu.

Yaptırım riski olabilir

ABD Hazine Bakanlığı sözcüsü Çarşamba günkü açıklamasında Venezuela petrol sektörüyle bağlantı kuranların yaptırım riskine maruz kalacağını belirtmişti.

Çin'in doğrudan Venezuela petrolünü ihraç etmeye yeniden başlaması ABD'nin yeni seçilen Başkanı Joe Biden'ın görevine resmen başlamasından önce gerçekleşti. ABD, geçen senenin başında Rus Rosneft petrol şirketinin iştiraklerine Venezuela PDVSA şirketinden doğrudan petrol ihracatı yaptıkları için yaptırım getirmişti. Rosneft de sonrasında PDVSA ile olan ticaretini kesmişti fakat iştiraklerine olan ABD yaptırımları kaldırılmamıştı.

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