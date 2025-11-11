Yabancı ilgisi 2026'da güçlenecek

QNB Genel Müdürü Ömür Tan, Gaziantep’te gerçekleştirilen “Su ile Hayata” programında konuştu. Küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen Türkiye’nin sağlam adımlarla ilerlediğini vurgulayan Tan, “IMF verilerine göre dünya büyümesinin 2026’da yüzde 3,1’e gerileyeceği tahmin ediliyor. Jeopolitik riskler, ticaret savaşları ve gelişmiş ülke para birimlerine olan güven kaybının enflasyonu yeniden yükseltiyor. Bu belirsizliğe en güzel örnek altın fiyatları oldu. Altın dolar bazında yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 50 arttı” dedi. Türkiye açısından tabloya daha iyimser bakan Tan, “Gelişmiş ekonomilerdeki dalgalanmalar, gelişmekte olan ülkeler için fırsat oluşturuyor. IMF toplantılarında Türkiye’ye yabancı ilgisinin açık şekilde arttığını gördük. Portföy yatırımları hızlanıyor; doğrudan yatırımların ise 2026’da güçleneceğini tahmin ediyoruz” ifadelerini kullandı.

REZERV ARTIŞLARI GÜVEN VERİYOR

Rezervlerdeki artışa da değinen Tan, “Brüt rezervler 185 milyar dolara, swap hariç net rezervler 53 milyar dolara ulaştı. Bu, kur istikrarı açısından güçlü bir cephane” açıklamasında bulundu. Bankacılık sektöründe makro ihtiyati tedbirlerin marjları baskıladığını ancak sistemin sağlam olduğunu vurgulayan Tan, “Kredi büyümesini 2026’da yüzde 25–30 bandında bekliyoruz. En büyük risk, sabırsızlıkla programdan sapmak olur. Enflasyonu şeker hastalığına benzetiyorum; tedavi yarım kalırsa vücut bunu kaldıramaz” değerlendirmesinde bulundu. Ekonomi yönetimine de değinen Tan “Türkiye ekonomisi zorlu ama doğru bir yolda. Bu program, hızlı sonuç vermese de uzun vadede istikrar getirecek bir patikayla ilerliyor” dedi.

ÇALIŞAN KESİMİN GELİR KAYBI ARTTI

Asgari ücret artışına ilişkin de değerlendirmede bulunan Ömür Tan, çalışan kesimin gelir kaybının artık belirgin hale geldiğini vurguladı. Tan, “Gerçekten reel olarak fakirleşme yaşandı, bu kimsenin inkâr edemeyeceği bir durum. Ancak diğer tarafta, ücret artışlarının da enflasyon beklentilerini yukarı taşıyacak düzeye ulaşmaması gerekiyor” dedi. “Bu yılki artış, satın alma gücünü koruyacak ama programın dengesini bozmayacak ölçüde, dengeli bir oranda olacaktır” diyen Tan, ücret politikalarının da para politikasıyla uyumlu yürütülmesi gerektiğini belirtti” diye konuştu.

Su bilinci tohumları Gaziantep'te filizlendi

QNB Türkiye, Habitat Derneği ve UNDP iş birliğiyle yürütülen “Su ile Hayata” projesi, Gaziantep’te düzenlenen etkinlikle çocuklara suyun döngüsünü, tasarrufun önemini ve doğayla kurulan bağı uygulamalı atölyelerle anlattı. Türkiye genelinde 20 şehirde 3.600’den fazla çocuğa ulaşan proje, 69 gönüllü eğitmenle yürütülüyor ve su bilinci, sürdürülebilirlik, yağmur suyu kullanımı gibi konularda eğitimler veriyor. Ömür Tan, “Ülkemiz su zengini değil. 2050’de kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarının 1.069 metreküpe kadar düşmesi bekleniyor. ‘Su ile Hayata’ projesi, çocuklara erken yaşta farkındalık kazandırarak geleceğe yapılan en değerli yatırımlardan biri” değerlendirmesinde bulundu.







