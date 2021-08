Yapay zekayla iş dönüşümü

Son yıllarda hemen her mecrada geleceğin meslekleri furyası almış başını gidiyor. Hemen her yerde geleceğin meslekleri konu ediliyor. Öncelikle en yanlış bilinen, eski meslek algımızla örtüştürmeye çalışmak. Yani geleceğin mesleklerini de şimdinin meslekleri gibi düşünmek. Oysa bunlar bir meslek odasına bağlı, kalıpları olan meslek anlayışından ve isimlendirmesinden uzak olacaklar. Hatta bir meslekten ziyade “iş”e benzeyecekler. Önümüzdeki birkaç yılın dünyasında ihtiyaçlar, o ihtiyaçları oluştuğu anda ya da oluşmadan fark edenler ve bunları karşılamak için ürün ve hizmet üretenler ağır basacak. Karşılanan her ihtiyaç ve çözülen her problem, yeni bir meslek ortaya çıkaracak.

SADECE TEKNİK İŞLER DEĞİL

İstinye Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı ve Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) Başkan Yardımcısı Dr. Şebnem Özdemir’e göre, Yani kapsamı daha dar, hatta niş olarak nitelenebilecek işe benzeyen mesleklerle, geleceğin meslekleri ile buluşacağız. Özdemir, “Geleceğin mesleklerine dair bir diğer yanlış bilgi, sadece teknik mesleklerin zikredilmesi ile oluşuyor. Oysa insan “dijital mesh”in (akıllanan ve etkileşime girebilen her cihaz, ürün ve eşya ile insanın bağlantılanmasıyla oluşan ağ) içerisinde yaşamaya başladıkça, yeni nesil sosyal bilimlerden yükselen meslekleri doğuracak” yorumunu yapıyor.

YAPAY ZEKA DÖNÜŞÜMÜ

“Şimdinin dünyasında var olan mesleklerin geleceğin meslekleri gibi lanse edilmesidir. Günümüzdeki bir meslek, ne kadar popüler olursa olsun, olduğu gibi ve hiç değişmeden geleceğe taşınmayacak. Az ya da çok radikal değişimler geçirecek” diyen Özdemir, “Önümüzdeki yılları şekillendiren meslekler, veriyi ve yapay zekayı kullanan ancak sürdürülebilirlik ilkelerini de odağa alan bir yapıda olacak” bilgisini veriyor.

AYRIM ORTADAN KALKIYOR

Özdemir geleceğin mesleklerine ilişkin şu bilgileri de veriyor “ Eğitim politikasından ziyade bir yenilemeye, dönüşüme ihtiyaç var. Mesela fen, sosyal, eşit-ağırlık gibi ayrımlar ne kadar doğru? Bilimlerin, işlerin iç içe geçmeye başladığı, sınırların eskisi kadar katı olmadığı bir dünyada böylesi sınıflandırmalar ne kadar daha geçerli kalabilir? Oysa 2021 istatistiklerine göre teknoloji start-upları kritik bir ekonomik değer üretici ve istihdam sağlayıcı.”

Şebnem Özdemir

BAŞARISIZLIK İYİ BİR ÖĞRETMENDİR

Şebnem Özdemir, son olarak gençlere şu önerilerde bulunuyor: “Değerli Genç Arkadaşlar, öğrencilik hayatınızda en az bir kez bir start-up kurun, kurulması için çalışan ekiplerde yer alın ve en az bir kez bir başarısız olun. Çünkü başarısızlık çok iyi bir öğretmendir, verdiği dersi hayatınız boyunca unutamazsınız. Üniversite, gelecekteki iş hayatınızın/mesleğinizin küçük bir simülasyo- nudur, gelecekte karşılaşabileceğiniz tüm durumları öğrencilik kalkanını kullanarak keşfedin, deneyin, başarısız olun, yine deneyin.”

