Yazılımcı ordusuna sahip Trendyol Dünya Yazılımcılar Günü’nü kutluyor

Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketlerinden Trendyol, binin üzerinde yazılımcısı ile her yıl 13 Eylül tarihinde kutlanan Dünya Yazılımcılar Günü’nü kutluyor. Türkiye’nin en çok mühendis istihdam eden şirketlerinden olan Trendyol, 102 farklı üniversitesinden mezun iki binden fazla Türk mühendis tarafından geliştirilen tamamen yerli ve milli teknolojisiyle öne çıkıyor.

Trendyol, bünyesinde çalışan 2 binin üzerinde mühendisle yerli ve milli teknolojinin geliştirilmesi için önemli projeler geliştiriyor. Mühendis sayısını 4 binin üzerine çıkarmayı hedefleyen Trendyol’da, çalışan kadınların yüzde 58’ini ise mühendisler oluşturuyor.

Mühendisler çalışmalarını github.com/trendyol’da sergiliyor

Geliştirdiği yerli ve milli teknolojileri dünyanın farklı ülkelerine de taşıyan Trendyol, mühendislerinin yaptığı yeni çalışmaları açık kaynak olarak github.com/trendyol adresinde paylaşıyor. Şu an 150’ye yakın çalışmayı bulunduran site sağladığı kaynak ile bilim ve teknoloji alanındaki ilerlemeyi hızlandırmayı hedefliyor. Bunun yanı sıra Trendyol, geliştirmelerini ve yazılımlarını kamuoyu ile paylaşarak YouTube ve Podcast kanalları üzerinden şimdiye kadar 50 binden fazla kişiye ilham oldu.

Trendyol mühendislerinin gücüyle destek oldu

Şubat ayında Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı deprem felaketi sırasında da Trendyol, mühendislik gücünü kullanarak afet bölgesindeki vatandaşların hayatına dokunabilmek adına birçok uygulamayı hayata geçirdi. Bu dönemde, yurt dışından afet bölgesine daha fazla destek verilmesi için earthquake.trendyol.com uygulaması hayata geçirildi. earthquake.trendyol.com uygulamasını başta Trendyol teknoloji ekipleri olmak üzere 250’den fazla çalışanın yoğun emeğiyle 48 saatte erişime açıldı. Bu proje, normal şartlar altında 1 aylık bir zaman zarfında devreye alınabilecek ölçekteydi.

Yine afet döneminde yazılımcılarının gücüyle “Siparişin Umut Olsun” programını 1 günde hayata geçiren Trendyol, afet bölgesinde faaliyetlerine devam edebilen yerel iş ortaklarının ürünlerini tek çatı altında topladı. Bu projenin normal şartlarda hayata geçmesi 15 günü bulabilirdi.

Yapay zeka destekli AITEN iş başında

Trendyol Growth ekibi tarafından tasarlanan, Trendyol Hızlı Market uygulamasının sosyal medya hesapları için yapay zeka destekli yeni nesil asistanı AITEN, mutfak tüyoları, tarifler temizlik önerileri ile kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor. Tüm üretim aşaması yapay zeka kullanılarak geliştirilen AITEN’in dikkat çekici ve öğretici videoları ChatGPT ve Midjourney uygulaması kullanılarak hazırlanıyor.

TEKNOFEST’te yerini aldı