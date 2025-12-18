Yeni tabelalar artık yollarda olacak: Bu araç sahipleri artık o bölgelere giremeyecek

Karbon emisyonlarını düşürme hedefi artık kâğıt üzerinde değil, sokakta uygulanıyor. Dünyanın birçok kentinde benzinli ve dizel araçlar şehir merkezlerinden adım adım çıkarılıyor. Yerlerine ise yalnızca sıfır emisyonlu, tamamen elektrikli araçların girebildiği "Sıfır Emisyon Alanları" geliyor.





Henüz tamamen elektrikli araçlara ayrılmış şehirler arası otoyollar bulunmasa da, kent içlerinde tablo hızla değişiyor. Avrupa’da başlayan uygulamalar, pilot projelerle sınanıyor; bazı bölgelerde fosil yakıtlı araçlar tamamen yasaklanırken, bazı şehirlerde ise yüksek giriş ücretleriyle caydırılıyor.

















Avrupa’da elektrikliye yeşil ışık





İngiltere’nin Oxford kentinde şehir merkezindeki belirli alanlar sadece sıfır emisyonlu araçlara açık. Norveç’in başkenti Oslo’da fosil yakıtlı araçlara yönelik kısıtlamalar her yıl daha da sıkılaştırılıyor.









Hollanda’da Amsterdam ve Rotterdam, özellikle ticari araçlar için sıfır emisyon şartını genişletiyor. Belçika’nın Brüksel kentinde ise düşük ve sıfır emisyon bölgeleri artık istisna değil, kural haline geliyor.





Avrupa ile sınırlı değil





Bu dönüşüm yalnızca Avrupa’ya özgü değil. Çin, büyük şehirlerinde fosil yakıtlı araçlara yönelik sert adımlar atıyor. Shenzhen’de toplu taşımanın neredeyse tamamı elektrikliye geçmiş durumda.

ABD’de Los Angeles ve Santa Monica gibi kentlerde ise sıfır emisyon bölgeleri için pilot uygulamalar ve uzun vadeli planlar devrede.





Gelecek yolda şekilleniyor





Bazı projelerde araçların seyir halindeyken şarj olmasını sağlayan yeni nesil yol teknolojileri test ediliyor. Uzmanlara göre bu uygulamalar, yalnızca çevre politikası değil; şehir planlaması ve ulaşım alışkanlıklarını da kökten değiştirecek.





Özetle, tabelalar artık çok net: Şehir merkezlerine girmek isteyenler için yakıt türü belirleyici olacak. Benzinli ve dizel araçlar için yol daralıyor, elektrikliler içinse yeni bir çağ başlıyor.











