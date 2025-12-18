Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Otomotiv
Yeni tabelalar artık yollarda olacak: Bu araç sahipleri artık o bölgelere giremeyecek

Yeni tabelalar artık yollarda olacak: Bu araç sahipleri artık o bölgelere giremeyecek

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
11:4818/12/2025, Perşembe
G: 18/12/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Dünyanın birçok kentinde şehir merkezlerine benzinli ve dizel araçların girişi yasaklanırken, yollar giderek yalnızca sıfır emisyonlu elektrikli araçlara açılıyor.
Dünyanın birçok kentinde şehir merkezlerine benzinli ve dizel araçların girişi yasaklanırken, yollar giderek yalnızca sıfır emisyonlu elektrikli araçlara açılıyor.

Şehir merkezlerinde yeni bir dönem başlıyor. Avrupa’dan Çin’e kadar birçok kentte tabelalar değişti, kurallar netleşti: Fosil yakıtlı araçlara kapı kapandı, yollar sadece elektriklilere açıldı.

Karbon emisyonlarını düşürme hedefi artık kâğıt üzerinde değil, sokakta uygulanıyor. Dünyanın birçok kentinde benzinli ve dizel araçlar şehir merkezlerinden adım adım çıkarılıyor. Yerlerine ise yalnızca sıfır emisyonlu, tamamen elektrikli araçların girebildiği
"Sıfır Emisyon Alanları"
geliyor.

Henüz tamamen elektrikli araçlara ayrılmış şehirler arası otoyollar bulunmasa da, kent içlerinde tablo hızla değişiyor. Avrupa’da başlayan uygulamalar, pilot projelerle sınanıyor; bazı bölgelerde fosil yakıtlı araçlar tamamen yasaklanırken, bazı şehirlerde ise yüksek giriş ücretleriyle caydırılıyor.





Avrupa’da elektrikliye yeşil ışık


İngiltere’nin Oxford kentinde şehir merkezindeki belirli alanlar sadece sıfır emisyonlu araçlara açık. Norveç’in başkenti Oslo’da fosil yakıtlı araçlara yönelik kısıtlamalar her yıl daha da sıkılaştırılıyor.



Hollanda’da Amsterdam ve Rotterdam, özellikle ticari araçlar için sıfır emisyon şartını genişletiyor. Belçika’nın Brüksel kentinde ise düşük ve sıfır emisyon bölgeleri artık istisna değil, kural haline geliyor.


Avrupa ile sınırlı değil


Bu dönüşüm yalnızca Avrupa’ya özgü değil. Çin, büyük şehirlerinde fosil yakıtlı araçlara yönelik sert adımlar atıyor. Shenzhen’de toplu taşımanın neredeyse tamamı elektrikliye geçmiş durumda.

ABD’de Los Angeles ve Santa Monica gibi kentlerde ise sıfır emisyon bölgeleri için pilot uygulamalar ve uzun vadeli planlar devrede.


Gelecek yolda şekilleniyor


Bazı projelerde araçların seyir halindeyken şarj olmasını sağlayan yeni nesil yol teknolojileri test ediliyor. Uzmanlara göre bu uygulamalar, yalnızca çevre politikası değil; şehir planlaması ve ulaşım alışkanlıklarını da kökten değiştirecek.


Özetle, tabelalar artık çok net: Şehir merkezlerine girmek isteyenler için yakıt türü belirleyici olacak. Benzinli ve dizel araçlar için yol daralıyor, elektrikliler içinse yeni bir çağ başlıyor.




#tabela
#otomotiv
#trafik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul baraj doluluk oranları belli oldu! İşte 18 Aralık 2025 İSKİ baraj doluluk oranları