Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Baklava şekilli yeni levha artık otoyollarda: Anlamını bilmeyen ağır ceza ile karşılaşacak

Baklava şekilli yeni levha artık otoyollarda: Anlamını bilmeyen ağır ceza ile karşılaşacak

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
09:479/12/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Trafilte yeni levha
Trafilte yeni levha

Avrupa otoyollarında yürürlüğe giren yeni "baklava dilimli" trafik tabelası, sürücüler için şerit düzenini tamamen değiştiriyor. Mavi zemin üzerindeki beyaz baklava sembolü, artık her aracın o şeride giremeyeceği anlamına geliyor. Özellikle ağır vasıta, toplu taşıma ve belirlenmiş hizmet araçlarına ayrılan bu özel şeritler, trafiği düzenlemek ve yoğunluğu azaltmak için tasarlandı. Yeni işaretlemeyi fark etmeyen sürücüler ise kural ihlali nedeniyle hem yüksek ceza riskiyle hem de trafikteki öncelik kaybıyla karşı karşıya kalacak.

Avrupa karayolu trafiğinde dikkat çeken yeni bir uygulama devreye alındı.


Otoyollarda kullanılmaya başlayan baklava dilimli yeni tabela, belirli araç grupları için ayrılmış özel şeritleri işaret ediyor.


Mavi zemin üzerindeki beyaz baklava sembolü, sürücülere o şeridin herkesin kullanımına açık olmadığını net biçimde bildiriyor.



Baklava şeridini kimler kullanabilir?


Bu özel şeritlerden yalnızca belirli araç türleri yararlanabiliyor. Buna göre:

• Toplu taşıma araçları

• Taksiler

• Elektrikli otomobiller

• En az iki yolcu taşıyan araçlar şeritleri kullanma hakkına sahip.

Düzenlemenin temel amacı, tek kişiyle yapılan araç kullanımını azaltmak, trafiği hafifletmek ve yakıt tüketimini düşürmek.


Türkiye'de de uygulanacak mı?


Avrupa genelinde yaygınlaştırılması planlanan sistem, Türkiye’de benzer bir uygulamanın gündeme gelip gelmeyeceği tartışmalarını da şimdiden tetikledi.



#Avrupa
#tabela
#levha
#trafik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KPSS 2026 ne zaman? ÖSYM takvimi açıkladı: Kamu Personel Seçme Sınavı lisans, ön lisans ve ortaöğretim başvuru tarihleri