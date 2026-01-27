Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi Karadeniz’de

İnşası 2024 yılında Güney Kore’de tamamlanan ve Türkiye’nin enerji filosuna katılan ikiz gemilerden biri olan Yıldırım, derin denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapabiliyor. ‘7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi’ olarak adlandırılan gemi, 228 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip. Helikopter pisti bulunan gemiler ayrıca 200 personele yaşam alanı da sunuyor. Yıldırım’ın ikizi Çağrı Bey’in de şubat ayında Somali’deki sondaj görevi için yola çıkması bekleniyor.