Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi Karadeniz’de

Türkiye’nin Mavi Vatan’daki arama ve üretim çalışmalarında kullanacağı yeni gücü Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi, İstanbul Boğazı’ndan Karadeniz’e geçti. Filyos Limanı’nda yapılacak son hazırlıkların ardından Yıldırım, Sakarya Gaz Sahası’ndaki çalışmalara katılacak.
Enerji filosunun son üyesi olan Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi, Karadeniz’deki arama ve üretim operasyonlarına katılmak için gün sayıyor. Geçtiğimiz 4 Aralık’ta Türkiye’ye gelen gemi; Mersin Taşucu Limanı’nda Ay-Yıldız ile bezendi. Karadeniz’de görev yapacak olan Yıldırım’ın sondaj kulesinin üst kısmı, Çanakkale ve İstanbul Boğazlarından geçebilmesi amacıyla söküldü. 21 Ocak’ta Filyos Limanı’na gitmek üzere Mersin’den yola çıkan ve 25 Ocak’ta Çanakkale Boğazı’ndan geçen Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi, dün İstanbul Boğazı’ndan Karadeniz’e geçti.
KULE MONTAJI TAMAMLANACAK
Çin bayraklı ‘Xin Chen De Yun’ isimli ağır yük taşıma gemisi, Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi'nin bin 10 ton ağırlığındaki sondaj kulesinin üst kısmını Filyos’a getirdi. Yıldırım’ın Filyos’a yanaşmasının ardından söz konusu kule yerine monte edilecek ve Karadeniz görevi için son hazırlıklar tamamlanacak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi'nin operasyonel hazırlıklarının tamamlanmasının ardından nisan ayı içerisinde Karadeniz’deki arama ve üretim faaliyetlerine katılacağını söyledi. Bayraktar, “Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han derin deniz sondaj gemilerimiz, halihazırda Karadeniz’deki Sakarya Gaz Sahası’nda görev başında. Enerji filomuzun yeni üyesi Yıldırım’ın da katılmasıyla birlikte 5 sondaj gemimizle Karadeniz’deki arama ve üretim faaliyetlerimize hız vereceğiz. Bu yıl bir yandan Karadeniz’deki doğal gaz üretimini iki kat artışla 20 milyon metreküpe çıkaracak, diğer yandan da sadece Karadeniz’de keşif amaçlı 6 yeni sondaj yapacağız” dedi.
12 bin metrede sondaj kabiliyeti
- İnşası 2024 yılında Güney Kore’de tamamlanan ve Türkiye’nin enerji filosuna katılan ikiz gemilerden biri olan Yıldırım, derin denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapabiliyor. ‘7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi’ olarak adlandırılan gemi, 228 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip. Helikopter pisti bulunan gemiler ayrıca 200 personele yaşam alanı da sunuyor. Yıldırım’ın ikizi Çağrı Bey’in de şubat ayında Somali’deki sondaj görevi için yola çıkması bekleniyor.