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Ekonomi

Yunanistan'da Türk fırtınası: Kasırga Yıldırım Bora ve Tayfun Atina'yı sarstı

Yunanistan, Türk cephaneliğindeki füze sistemleriyle kaynıyor. Türkiye'nin çok güçlendiğini ifade eden Yunan basını, hükümeti acil olarak harekete geçmesi konusunda uyardı. Pentapostagma gazetesi "Yukarıdaki füze sistemlerini varsayımsal olarak yerleştirirsek, tüm adalarımız ortaya çıkar. Ege direkt olarak ikiye bölünebilir." yorumunda bulundu.

09:20 . 7/08/2023 Pazartesi
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Tayfun füzesi

Tayfun füzesi

Türkiye'nin savunma sanayiini ele alan Yunan basını Türk cephaneliğindeki füze sistemlerinden 4 tanesini ele aldı. Türkiye'nin çok güçlendiğini dile getiren gazete, "Yunanistan acil olarak harekete geçmeli" diyerek Atina hükümetine çağrıda bulundu.

Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayiinde gerçekleştirdiği başarılar aşikar. Hem 2021 hem de 2022 yılı yerli ve milli savunma sanayii hususunda başarılarla geçti. Nitekim 2023 yılı da öyle bir yıl oluyor.

2022 yılında pek çok ilke imza atılırken, Türk savunma sanayii kara, deniz ve hava sistemlerinde ortaya koyduğu ürünlerle yalnızca ülke için de değil, dünyada da ün kazanmaya başladı.

Yabancı basın, Türk savunma sanayiindeki yenilikleri sıklıkla dile getiriyor. Türkiye'deki gelişimleri takip edenlerin başında ise Yunanistan geliyor.

Pentapostagma isimli Yunan gazetesi, Türkiye'nin savunma sanayiindeki başarılarını ele alarak cephanelikte bulunan füze sistemlerini sıraladı:

1. Kasırga
2. Yıldırım
3. Bora
4. Tayfun

Kasırga'nın 100; Yıldırım'ın 150; Bora'nın 300 ve Tayfun'un 1000 kilometre menzile ulaşabileceğini ifade eden gazete, "Yukarıdaki füze sistemlerini varsayımsal olarak yerleştirirsek, tüm adalarımız ortaya çıkar. Ege direkt olarak ikiye bölünebilir" dedi.

Bunun yanı sıra KC135 hava tankerinden de bahseden Pentapostagma, "Türk Hava Kuvvetleri bu tankere sahip olduğu için havada yakıt ikmali yapma özelliğine sahiptir" dedi.

Hükümete akıl verdiler

Yunanistan'ın acil kararlar alması gerektiğinden bahseden gazete, "Bir an önce durumları düzeltmeliyiz" dedi.

Yunan taaruz helikopterlerinin konuşlanması gerektiğinden bahseden Pentapostagma, "Kıbrıs'taki deniz üssünde acil durumlarda adayı korumak için bir fırkateyn ve bir denizaltının da mecvudiyetini planlamamız gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Pentapostagma ayrıca Leşfkoşa yakınlarına 53 yılın ardından bir Yunan Tümen'in yeniden gitmesinin Ankara'da 'kesinlikle yoğun bir endişe' yaratacağını iddia etti.



#Yunanistan
#Tayfun
#Kasırga
#Yıldırım
#Bora
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