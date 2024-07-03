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Ekonomi

Yurt dışı harcından deprem bölgesine 7 milyar lira ek gelir

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın üzerindeki çalışmalarını sürdürdüğü vergi paketine ilişkin detaylar netleşmeye başladı.

04:00 - 3/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 01:15 - 3/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İkiye bölünecek olan pakette, vergilendirilmeyen alanlardan da vergi alınmasına odaklanılacak. Bu kapsamda OECD Anlaşması çerçevesinde, çok kazanan kurum, kuruluş ve kişilerden 167 milyar lira ek vergi alınacak. Paket dahilinde toplamda 220 milyar civarında lira ek verginin alınması öngörüldü. Paketteki 50 milyar lira tutarındaki ek vergilendirmenin ağırlıklı paydası ise küçük ve orta boy işletmelerden alınacak. Bunun dışında yurt dışı çıkış harcından da en az 7 milyar lira ek gelir sağlaması bekleniyor.

1000 LİRA BANDINDA

Edinilen bilgiye göre, yurt dışı çıkış harcının 1000 lira bandına tutulması planlanıyor. 23 yaş altı vatandaşlardan pul harcı alınmayacağı, buradan sağlanan gelirinse deprem bölgesine aktarılması üzerinde duruluyor. Bu kapsamda en az 7 milyar lira gelirin deprem bölgesinin imarı ve ihyası için kullanılacağı ifade edildi.

Düzenlemenin ikiye bölünen paketin ikinci kısmında yer alacağı yaz aylarında yurt dışı tatil planı yapan vatandaşlara ek yük çıkartılmayacağı da kaydedildi.


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#Hazine ve Maliye Bakanlığı
#Ekonomi
#deprem bölgesi
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