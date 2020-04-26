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Ekonomi Yurt dışından getirilen telefonların kayıtsız kullanım süresi uzatılacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yurt dışından getirilen telefonların kayıtsız kullanım süresi uzatılacak

Yurt dışından getirilen telefonların kayıtsız kullanım süresi uzatılacak

TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, yurt dışından yolcu beraberinde getirilen SIM kartlı cihazlar için 120 gün olan kayıtsız kullanım süresinin, mayıs itibarıyla 30 gün uzatılacağını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Yurt dışından telefon getirenler için kayıt süresi uzadı.
Yurt dışından telefon getirenler için kayıt süresi uzadı.

TBMM Dışişleri Komisyonu bünyesinde oluşturulan Alt Komisyonun Başkanı Sırakaya yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirlerle dünyaya örnek olduğunu söyledi.

Vatandaşların sağlığını önceleyen adımlar attıklarını, onların mağdur olmamaları için gereken planlamaları yapmaya özen gösterdiklerini dile getiren Sırakaya, "Bu zorlu süreçte yalnızca sınırlarımızda değil, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sağlıkları ve haklarıyla da yakından ilgileniyoruz." dedi.

Sırakaya, Kovid-19 salgını nedeniyle ülkesine gelemeyen, Türkiye hasreti içinde olan vatandaşların burukluğunu, üzüntüsünü ve sıla özlemlerini derinden hissettiklerini ifade etti.

Yurt dışından Türkiye'ye gelen ve salgınla mücadele tedbirleri kapsamında yaşadıkları ülkelere geri dönemeyen vatandaşların mağdur olmamasına özen gösterdiklerini anlatan Sırakaya, tüm talep ve isteklere anında çözüm üretmek için gayret gösterdiklerini belirtti.

  • Bu kapsamda yurt dışı borçlanma talebiyle emekli olmak isteyenlerin eksik belge tamamlama sürelerinin uzatıldığına işaret eden Sırakaya, yurt dışından Türkiye'ye araçlarıyla gelen ve Kovid-19 salgınıyla mücadele önlemleri nedeniyle yaşadıkları ülkelere dönemeyen vatandaşların, araçlarıyla Türkiye'de kalma izin sürelerinin, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünün yayımladığı genelgeyle uzatıldığını hatırlattı.

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"Mağduriyet yaşanmaması amaçlanıyor"

Bu süreçte yurt dışında Kovid-19 ya da başka nedenlerle hayatını kaybeden Türklerin cenazelerinin, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun belirlediği şartlarla Türk Hava Yollarınca Türkiye'ye getirilmesinin önünü açtıklarını anımsatan Sırakaya, "Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen SIM kartlı cihazlar için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 120 gün olarak belirlenen kayıtsız kullanım süresine, kurum yetkilileriyle yaptığımız görüşmeler sonucunda 30 gün daha ilave edilmesi yönünde karar alındı." diye konuştu.

Karantina düzenlemelerinin ve seyahat kısıtlamalarının devam etmesi halinde ilave 30 günlük sürenin de uzatılmasının öngörüldüğünü aktaran Sırakaya, Kovid-19 salgınına bağlı karantina uygulaması, sosyal izolasyon gibi kısıtlamalar nedeniyle vatandaşların elektronik haberleşme hizmetlerinden kesintisiz yararlanmalarının sağlanması ve herhangi bir mağduriyet yaşanmamasının amaçlandığını belirtti.

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"Kaçak geçişlere ilişkin iddialar asılsız"

Sırakaya, Kovid-19'a karşı alınan tedbirlerin sona ermesiyle, sağlıklı günlerde Türkiye'ye dönmek için hasretle bekleyen vatandaşların, yabancı plakalı araçlarıyla ücretli kara yollarında HGS ve OGS ücreti ödemeden kaçak geçiş yapmaları durumunda, Türkiye plakalı araçlardan 4 kat daha fazla para cezasına tabi tutulduklarına yönelik iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

Sırakaya, yabancı plakalı araçlara, aynen Türkiye plakalı araçlar gibi 15 gün içinde geçtikleri otoyolun ücretini ödemeleri halinde herhangi bir para cezası yaptırımı uygulanmadığını kaydetti.

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