Ekonomi Zelenskiyden ABye Rusya çağrısı Doğalgaz ve petrol ambargosu uygulayın
DÜNYA EKONOMİSİ

Zelenskiy'den AB'ye Rusya çağrısı: Doğalgaz ve petrol ambargosu uygulayın

Rus ordusu tarafından başlatılan askeri operasyon hızla devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den yeni bir çağrı daha geldi. Zelenskiy, AB'ye, Rusya'ya doğal gaz ve petrol ambargosu uygulanması çağrısında bulundu.

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Haber Merkezi AA
Zelenskiyden ABye Rusya çağrısı: Doğalgaz ve petrol ambargosu uygulayın
Foto/arşiv

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Facebook'tan yaptığı açıklamada, olağanüstü AB Konseyi toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerekli cevabı almazsa, daha ileri gideceğini belirten Zelenskiy, bir an önce Rusya'ya karşı güçlü ekonomik yaptırımlar ile doğal gaz ve petrol ambargosu uygulanması gerektiğini ifade etti.

Vladimir Zelenskiy, ayrıca Donbas'ta barışı koruma operasyonunun desteklenmesi gerektiğini aktararak, şu anda uluslararası güvenlik garantilerine ihtiyaçlarının olduğuna dikkati çekti.

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