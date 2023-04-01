Fenerbahçe- Beşiktaş
Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı ağırlayacak. Haftanın büyük derbisi için nefesler tutuldu. Taraftarlar FB - BJK derbisinin detaylarını araştırıyor. Peki Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
FENERBAHÇE- BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasındaki derbi mücadelesinde yarın Beşiktaş'ı konuk edecek.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek.
Muhtemel 11'ler
FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK
Fenerbahçe, derbide 5 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique, Jayden Oosterwolde, Joshua King, Luan Peres ve Michy Batshuayi, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.