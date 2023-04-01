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Fenerbahçe - Beşiktaş (Muhtemel 11'ler)

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasındaki derbi müsabakasında karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Beşiktaş, 357. randevuya çıkacak. Spor Toto Süper Lig'de yarın oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi takımlardaki muhtemel 11'ler belli oldu. İşte Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinin ayrıntıları...

14:10 . 1/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Fenerbahçe- Beşiktaş

Fenerbahçe- Beşiktaş

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı ağırlayacak. Haftanın büyük derbisi için nefesler tutuldu. Taraftarlar FB - BJK derbisinin detaylarını araştırıyor. Peki Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

FENERBAHÇE- BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasındaki derbi mücadelesinde yarın Beşiktaş'ı konuk edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek.

Muhtemel 11'ler

FENERBAHÇE:
Altay Bayındır, Serdar Aziz, Samet Akaydın, Attila Szalai, Bright Osayi-Samuel, İsmail Yüksek, Miha Zajc, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Enner Valencia.
BEŞİKTAŞ:
Mert Günok, Onur Bulut, Omar Colley, Tayyip Talha Sanuç, Arthur Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rachid Ghezzal, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe, derbide 5 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique, Jayden Oosterwolde, Joshua King, Luan Peres ve Michy Batshuayi, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.



#fenerbahçe
#beşiktaş
#derbi
#süper lig
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