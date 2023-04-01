Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı ağırlayacak. Haftanın büyük derbisi için nefesler tutuldu. Taraftarlar FB - BJK derbisinin detaylarını araştırıyor. Peki Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?