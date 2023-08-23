FC Cincinnati - Inter Miami maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
ABD Açık Kupası yarı finalinde FC Cincinnati ve Inter Miami karşı karşıya geliyor. FC Cincinnati ve Inter Miami arasında oynanan son 5 maçın 4’ünden Miami galip geldi. Nefes kesecek maçın tarihi ve yayınlanacağı kanal futbol tutkunları tarafından araştırılıyor. FC Cincinnati - Inter Miami maç yayın bilgisi, maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.
FC CİNCİNNATİ - INTER MİAMİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
FC CİNCİNNATİ - INTER MİAMİ MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
FC CİNCİNNATİ
18 Roman Celentano
2 Alvas Powell
4 Nick Hagglund
28 Raymon Gaddis
32 Ian Murphy
5 Obinna Nwobodo
10 Luciano Acosta
31 Alvaro Barreal
93 Junior Moreno
9 Aaron Boupendza
19 Brandon Vazquez
INTER MİAMİ
1 Drake Callender
2 DeAndre Yedlin
18 Jordi Alba
27 Sergiy Kryvtsov
31 Kamal Miller
3 Dixon Arroyo
5 Sergio Busquets
16 Robert Taylor
30 Benjamin Cremaschi
10 Lionel Messi
17 Josef Martinez