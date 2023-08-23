FC Cincinnati - Inter Miami maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

ABD Açık Kupası yarı finalinde FC Cincinnati ve Inter Miami karşı karşıya geliyor. FC Cincinnati ve Inter Miami arasında oynanan son 5 maçın 4’ünden Miami galip geldi. Nefes kesecek maçın tarihi ve yayınlanacağı kanal futbol tutkunları tarafından araştırılıyor. FC Cincinnati - Inter Miami maç yayın bilgisi, maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.