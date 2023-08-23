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FC Cincinnati - Inter Miami maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

ABD Açık Kupası yarı finalinde FC Cincinnati, Lionel Messi’li Inter Miami ile karşı karşıya gelecek. 8. randevuya çıkacak olan iki takım arasında mücadelelerde Inter Miami’nin 4 galibiyeti bulunuyor. FC Cincinnati 2 galibiyet alırken 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Lionel Messi ile CONCACAF Ligler Kupasını kazanan Inter Miami zorlu rakibi karşısında galibiyet için sahaya çıkıyor. Peki, FC Cincinnati - Inter Miami maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi, maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.

15:22 . 23/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
FC Cincinnati - Inter Miami maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

FC Cincinnati - Inter Miami maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

ABD Açık Kupası yarı finalinde FC Cincinnati ve Inter Miami karşı karşıya geliyor. FC Cincinnati ve Inter Miami arasında oynanan son 5 maçın 4’ünden Miami galip geldi. Nefes kesecek maçın tarihi ve yayınlanacağı kanal futbol tutkunları tarafından araştırılıyor. FC Cincinnati - Inter Miami maç yayın bilgisi, maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.

FC CİNCİNNATİ - INTER MİAMİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

ABD Açık Kupası yarı finali
24 Ağustos Perşembe saat 02.00
’de başlayacak. Karşılaşma
S SPORT PLUS
ekranlarından naklen yayınlanacak.

FC CİNCİNNATİ - INTER MİAMİ MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

FC CİNCİNNATİ

18 Roman Celentano

2 Alvas Powell

4 Nick Hagglund

28 Raymon Gaddis

32 Ian Murphy

5 Obinna Nwobodo

10 Luciano Acosta

31 Alvaro Barreal

93 Junior Moreno

9 Aaron Boupendza

19 Brandon Vazquez

INTER MİAMİ

1 Drake Callender

2 DeAndre Yedlin

18 Jordi Alba

27 Sergiy Kryvtsov

31 Kamal Miller

3 Dixon Arroyo

5 Sergio Busquets

16 Robert Taylor

30 Benjamin Cremaschi

10 Lionel Messi

17 Josef Martinez



#FC Cincinnati
#Inter Miami
#ABD Açık Kupası
#yarı final
#Lionel Messi
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